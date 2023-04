Leipziger Schleusen wieder in Betrieb – mehr als 32.000 Paddler im vergangenen Jahr

In Leipzig wird nun wieder geschleust. Am 1. April gingen die beiden Wasserbauwerke zwischen Messestadt und Cospudener See wieder in Betrieb.

Leipzig. Am 1. April beginnt in Leipzig offiziell wieder die Paddelsaison. Die beiden Schleusen im Stadteil Connewitz und am Cospudener See öffnen nun wieder täglich von 10 bis 18 Uhr. Von Mai bis September kann abends auch bis 20 Uhr geschleust werden, bevor es bis Ende Oktober noch in erneut verkürzten Zeiten weiter geht.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt mehr als 32.000 „muskelbetriebene Boote“ an den beiden Wasserbauwerken gezählt worden, teilte die Kommune mit. Das sei im zwölften Jahr der Erfassung ein neuer Rekordwert gewesen. Zudem hätten 2021 auch 314 Motorboote die beiden Schleusen benutzt. Das waren zuletzt weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Im vergangenen Jahr wurden erstmals auch mehr als 2500 Stand-Up-Paddler (SUP) an den Anlagen erfasst – obgleich diese die Schleusen selbst nicht benutzen dürfen. Aus Sicherheitsgründen müssen Steh-Paddler an diesen beiden Stellen umtragen.