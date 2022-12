﻿Leipziger Schokoriegel von Nucao enthält jetzt mehr Zucker – weil er nicht schmeckt

Noch vor zwei Jahren prangerte das Start-up aus Leipzig-Plagwitz die Hersteller von Mars, Snickers & Co. an, weil sie Diabetes verursachen würden. Nun folgt die Kehrtwende – und eine überraschende Rechtfertigung.

Leipzig. Nucao wollte die Welt revolutionieren. Naja, vielleicht nicht die ganze. Aber die Welt der Schokoriegel sollte es zumindest sein. Nun droht die Mission zu scheitern – weil der Revolutionsriegel offenbar nicht schmeckt. Das Leipziger Start-up wird nun den eigenen Prinzipen von weniger Zucker untreu, verkauft das aber als Teil seiner Strategie.

Aber von vorn. Nucao, das sind Thomas Stoffels, Christian Fenner und Mathias Tholey. Drei findige, junge Männer, die 2016 zuerst in ihrer WG-Küche mit Schokolade und Hanfsamen experimentierten und kurz darauf eine Schokoriegel-Firma gründeten, die heute ihren Sitz im Stadtteil Plagwitz hat. Der Nucao-Riegel sollte alles besser machen, was an Süßigkeiten verpönt ist: faire Schokolade, plastikfreie Verpackung, natürlich Bio. Vor allem aber sollte der Riegel weniger Zucker enthalten: 65 Prozent weniger.

Das Problem: Der Riegel schmeckte nicht

Nucao sammelte mit den Jahren Geld von Investoren, die an das Projekt glaubten: mehr als drei Millionen Euro. Der ehemalige deutsche Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg gab sein Gesicht für die Marke her. Im Herbst 2020 starteten die Leipziger dann eine aufsehenerregende Kampagne, die sie deutschlandweit berühmt machte. In einem offenen Brief, den sie als Werbeanzeige in großen Nachrichtenmagazinen wie dem „Spiegel“ abdrucken ließen, befanden sie: Es sei „Zeit, der Lebensmittel­industrie den Spiegel vorzuhalten“. Der Brief richtete sich an die damalige Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) und forderte „eine Diskussion, die längst überfällig ist“.

Nucao prangerte darin die Abholzung des Regenwaldes durch Palmöl-Anbau an. Außerdem ging es um Plastik in den Weltmeeren. Der zentrale Punkt des Briefes richtete sich aber gegen den offenkundigen Erzfeind von Nucao: Zucker. „Jeden Tag erkranken in Deutschland durchschnittlich 1.500 Menschen an Diabetes“, schrieben die Riegel-Gründer. Und fragten: „Wo bleibt die Zuckersteuer?“ Andere mögliche Lösungen für all die Probleme fehlten in dem Brief. Die in den Augen der drei Autoren maßgebliche aber war ganz unten abgebildet: ein großer Nucao-Riegel, Geschmacksrichtung Mandel-Seesalz. Allein: Dieser Riegel schmeckte offenbar nicht. Oder nicht gut genug.

Das Hamburger Recherche-Kollektiv „Flip“ deckte am Mittwoch in einem Instagram-Beitrag auf, dass die seit Herbst neu auf den Markt gebrachten Nucao-Riegel insgeheim deutlich mehr Zucker enthalten als die Vorgänger. Statt 65 Prozent weniger sind es nur noch 30 Prozent. Außerdem soll Nucao alle alten Instagram-Posts gelöscht haben; darunter auch ihre frech formulierten Anklagen an zuckerhaltige Riegel oder Politiker, die sich nicht genügend stark gegen Zucker machen. „Flip“ postete auch die verbitterten Kommentare einiger Fans, die an die Rettung des Riegels durch Nucao geglaubt hatten.

Am Mittag meldete sich dann Nucao selbst unter dem Post zu Wort. "Wir können absolut nachvollziehen, dass manche Fans da draußen traurig sind, weil wir unsere Rezepturen angepasst haben", schreibt das Unternehmen. Allerdings bleibe die Mission, einen nachhaltigen, gewissermaßen moralisch korrekten Riegel herzustellen immer noch dieselbe. Man habe sich sogar genau deshalb dazu entschlossen, nun eine stärker gezuckerte Variante anzubieten.

Kann Zucker Bäume pflanzen?

Was paradox anmutet, erklärt Nucao so: „Der Großteil unserer Kundinnen hat uns gespiegelt, dass sie die Riegel 1.0 kein zweites Mal kaufen würden, aufgrund des Geschmacks. Stattdessen greifen sie erneut zur ‚leckeren‘, aber konventionellen Konkurrenz.“ Den Wandel schaffe man „nur, wenn wir uns im Schokoladenregal beweisen“.

Anders gesagt: Der nachhaltige Nucao-Riegel schmeckte nicht, verkaufte sich nicht, deshalb kommt nun mehr Zucker rein.

Nucao möchte künftig 3 Prozent seines Umsatzes in die Aufforstung des Regenwaldes investieren. Zuletzt schien der erwünschte Umsatz ja auszubleiben. Nun soll beides her: mehr Umsatz, mehr Bäume. Die große Riegelrevolution aber ist vorerst ein wenig ausgebremst.

