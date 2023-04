﻿Leipziger Schülerin vor Abi: „Wir haben viele Themen nur halb angerissen“

Corona und die Schulen: Diese Woche starten die Abi-Prüfungen wohl letztmals mit Erleichterungen. Doch die Leipziger Abiturientin Hannah Lilly Lehmann findet, dass die Versäumnisse in der Vorbereitung nicht nur an der Pandemie liegen.

Leipzig. Für rund 13 600 Abiturientinnen und Abiturienten in Sachsen wird es diese Woche ernst: Mit dem Fach Religion beginnen am Dienstag die schriftlichen Prüfungen. Hannah Lilly Lehmann, Vorsitzende des Leipziger Stadtschülerrats, ist eine von ihnen. Am Leipziger Leibniz-Gymnasium steigt die 18-Jährige am Mittwoch mit ihrem ersten Leistungskurs Deutsch ein, am 3. Mai geht es für sie in Mathe weiter, bevor sie am 9. Mai über den Aufgaben im LK-Fach Geschichte brüten wird.

Fühlen Sie sich gewappnet?

Persönlich ja. Aber das liegt daran, dass ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Im eigentlichen Schulunterricht war jedoch schlicht nicht genug Zeit, uns gut auf die Prüfungen vorzubereiten. Machen wir uns nichts vor: Wegen Corona haben wir in der Oberstufe nicht nur den Stoff der Oberstufe durchgenommen. Wir mussten auch Grundlagen der vorherigen Klassen nachholen. Ich bin meinen Lehrerkräften dankbar, dass sie tatsächlich das meiste geschafft haben. Bei vielen Themen dominiert allerdings das Gefühl, dass wir sie nur halb angerissen haben.

Zur Person Hannah Lilly Lehmann wurde 2004 in Leipzig geboren und lebt hier mit ihrer Familie. Ihr Abitur nimmt sie am Leibniz-Gymnasium in Angriff. Sie ist Vorsitzende des Stadtschülerrats Leipzig und gehört zudem dem sächsischen Landesschülerrat an. 2022 war sie eine von sachsenweit zwei Schülern ihrer Altersklasse, die sich im Wettbewerb „Jugend debattiert“ für das Bundesfinale qualifizierten. 2021 zählte sie zu den „Dok-Spotters“ – zu einer Gruppe von Jugendlichen, deren Rezensionen über Filme des Dok-Festivals in der LVZ erschienen.

Im Nachgang der Corona-Lockdowns gewährt das Kultusministerium letztmals Erleichterungen. Bringen die etwas?

Die zusätzliche halbe Stunde hilft, etwas entspannter an die Sache heranzugehen. Zwar haben im Vorabitur die wenigsten die komplette Zeit ausgenutzt. Doch es ist beruhigend zu wissen: Unter Zeitdruck gerate ich jedenfalls nicht. Noch viel wichtiger finde ich aber, dass einige Themen von vorneherein wegfallen. Nicht, weil ich mich davor gescheut hätte, sie zu Hause zu wiederholen, sondern weil sie gar nicht im Unterricht vorkamen. Wir hatten ja nicht nur die Corona-Lockdowns. Darüber hinaus gibt es einen enormen Lehrkräfte-Mangel, weswegen sowieso ständig Stunden ausfallen.

Jede Schule musste den Schülerinnen und Schülern vergangene Woche Konsultationen anbieten. Wurde das genutzt?

Dass sich das Kultusministerium mit einem Angebot brüstet, das es in anderen Bundesländern unabhängig von Corona schon lange gibt, halte ich für ziemlich frech und realitätsfern. Bedeutet das, dass es in Sachsen ab kommendem Jahr wieder davon abhängen wird, ob man ein gutes Verhältnis zur jeweiligen Lehrkraft hat, wenn in der Vorbereitung noch kurzfristig Fragen auftauchen? Wobei ich die Lehrerinnen und Lehrer verstehe, dass sie solche Konsultationen angesichts ihrer wahnsinnigen Belastung in der Breite nicht einfach so anbieten können.

„Unser Schulsystem platzt aus allen Nähten“

Genügen die Erleichterungen insgesamt, um die Defizite auszugleichen?

Die Defizite aus der Corona-Zeit: vielleicht. Die Defizite, die ich ansonsten in unserem Schulsystem sehe: nein. Aber dafür bedarf es mehr als etwas mehr Prüfungszeit. Unser Schulsystem platzt aus allen Nähten. Daher empfinde ich die Erleichterungen nicht als superlieb und großzügig, sondern sie sind einfach notwendig. Und das nicht nur für meinen Jahrgang: Auch die Jahrgänge danach werden die Corona-Auswirkungen und die Mangelwirtschaft spüren. Für faire Prüfungsbedingungen müssten auch ihre Nachteile ausgeglichen werden.

Letztmals bessere Prüfungsbedingungen wegen Corona Es wird nach aktueller Planung der letzte Abi-Jahrgang sein, der es wegen vergangener Corona-Schulschließungen bei den Prüfungen etwas leichter haben soll. Das Sächsische Kultusministerium trägt nach eigener Aussage damit der Tatsache Rechnung, dass in den Jahrgangsstufen 11 und 12 vor allem Zeit damit verloren gegangen sei, Lernrückstände aus den vorigen Schuljahren aufzuholen. Für rund 10 790 Prüflinge an allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien in Sachsen sowie 2846 Abiturienten beruflicher Gymnasien wird zwischen 25. April und 12. Mai die Zeit pro schriftlicher Prüfung um eine halbe Stunde aufgestockt. Am 16. Mai beginnen die mündlichen Prüfungen. Bereits zu Schuljahresbeginn hatte man Themen festgelegt, die zwar im Lehrplan stehen, aber weder schriftlich noch mündlich abgefragt werden. Zudem räumte man den Schülerinnen und Schülern vergangene Woche die Möglichkeit ein, ihre Lehrerinnen und Lehrer mit letzten Fragen zum Stoff zu konsultieren. Im Dezember 2022 beschloss die Kultusministerkonferenz der Bundesländer allerdings, im Schuljahr 2023/24 vollständig zu den Regeln der Zeit vor Corona zurückzukehren. Bereits diesmal gehen die Klausuren zur Zweitkorrektur wieder an ein anderes Gymnasium, statt wie zuletzt an der eigenen Schule zu bleiben. An den Oberschulen starten die Abschlussprüfungen am 15. Mai – voraussichtlich ebenfalls letztmals mit Erleichterungen. Im Fach Deutsch wurde dort beispielsweise Literatur benannt, die zwar Pflichtlektüre war, jedoch in den Prüfungen ausgespart bleibt. Mündliche Prüfungsinhalte stammen von den eigenen Lehrerinnen und Lehrern, um pandemiebedingte Unterrichtslücken zu berücksichtigen.

Das Kultusministerium hat eine Debatte über das „Bildungsland Sachsen 2030“ angeschoben. Was muss sich am Schulsystem ändern?

Wir müssen darüber sprechen, wie Kinder am besten lernen. Und was? Etwas Vorgegebenes oder etwas, das sie sich selbst aussuchen? Aus der Erziehungswissenschaft stammt die Erkenntnis, dass wir durch eigenes Handeln weitaus mehr lernen als durch starres Zuhören. Ein großer Streitpunkt sind die Noten. Sie haben in unserem Schulsystem einen sehr hohen Stellenwert. Alles soll bewertet werden, damit alles irgendwie vergleichbar ist. Aber diese Vergleichbarkeit ist unrealistisch. Nicht alle Kinder haben dieselben Voraussetzungen, nicht alle Lehrkräfte bieten einen gleichwertigen Unterricht. Wenn Sie mich fragen: Noten müssen weg.

„Es zählt, was im Zeugnis steht“

In der Pandemie gab es sogar aus dem Kultusministerium immer wieder den Hinweis, dass Noten nicht alles seien. Haben Sie den Eindruck, die Schulen haben Lehren aus der Corona-Zeit gezogen oder läuft es jetzt einfach wieder so wie davor?

Ob die Schulen Lehren gezogen haben, ist irrelevant, denn am Ende sind die Vorgaben des Kultusministeriums nach wie vor die gleichen. Es interessiert keinen, wenn man sagt: Na ja, in der Corona-Zeit hieß es doch ... Spätestens in der elften und zwölften Klasse zählt, was im Zeugnis steht, nämlich Punkte und damit Noten, die angeblich irgendetwas repräsentieren.

Für Sie ist das bald vorbei.

Zum Glück.

Wissen Sie schon, was danach passiert?

Ich werde zum Studium in Leipzig bleiben. Ich würde mir wünschen, mich ein Jahr herauszunehmen, aber das kann ich mir finanziell nicht leisten. Ebenso wenig einen Umzug, um in einer anderen Stadt zu studieren. Fachlich wird es in Richtung Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen, Journalismus gehen. Ganz festgelegt habe ich mich noch nicht. Aber ich freue mich aufs Studium, weil ich dann hoffentlich Dinge lerne, die ich auch lernen möchte.