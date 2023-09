Leipziger Schule verpflichtet zehnte Klasse zum Klimastreik

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

der Klimastreik vom vergangenen Freitag hallt nach. Zumindest, wenn es um eine zehnte Klasse an der Leipziger Gerga-Taro-Schule geht. Die Schüler hatten in der letzten Woche Projekttage. Es ging um das Thema Nachhaltigkeit. Ein Punkt war die Teilnahme am Klimastreik, die „verpflichtend“ sei. Wie aus einem Elternbrief hervorgeht, der von einer Lehrperson verfasst wurde. Zuvor hatten die Schüler sich mehrheitlich für den Gang auf die Straße ausgesprochen. Allerdings betraf der Beschluss dann auch jene Schüler, die mit der Demonstration nichts am Hut hatten. Sie mussten ebenfalls mit, weil es sich um eine Unterrichtsverlagerung gehandelt habe.

Am Wochenende kursierte dieser Elternbrief beim Kurznachrichtendienst „X“. Die Erregung im Netz war sofort groß. Allerdings war die Passage, dass die Schüler über die Teilnahme abgestimmt hatten, zunächst geschwärzt. Mein Kollege Mark Daniel hat das Thema am Montag aufgegriffen und mit Beteiligten gesprochen. Schulleiter Uwe Schmidt ist einer von ihnen. „Wenn es keine Einigung und noch immer Unmut gab, wäre es besser gewesen, sich an die Schulleitung zu wenden. Der Gang über die sozialen Medien ist kein guter Weg“, sagt er.

Inzwischen haben sich auch Elternvertretende und das Kultusministerium zu Wort gemeldet. Und die Ansage aus Dresden ist ziemlich klar: Eine Grenze sei überschritten worden. Das Ministerium kündigt in seiner Stellungnahme außerdem an: „Den Vorfall werten wir mit der Schule aus.“ Welche Konsequenzen dem Lehrpersonal drohen, könne man erst danach sagen.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Großbrand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Leipziger Westen stiegen die Schadstoffwerte in Leipzig kurzzeitig an. Trotzdem gibt das Umweltamt Entwarnung. Die Suche nach der Brandursache geht weiter. Nach demim Leipziger Westen stiegen die Schadstoffwerte in Leipzig kurzzeitig an. Trotzdem gibt das Umweltamt Entwarnung. Die Suche nach der Brandursache geht weiter. Friederike Pick kennt die Entwicklungen. Corona-Impfstoffes von Biontech ausgeliefert. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, bereitet Hausärzten in Sachsen erhebliche Bauchschmerzen. Die haben nichts mit der Qualität zu tun, sondern mit dem Handling: Das Vakzin wird derzeit nur in Ampullen vertrieben, die jeweils sechs Dosen enthalten. Seit Montag werden die ersten Chargen des angepasstenausgeliefert. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, bereitet Hausärzten in Sachsen erhebliche Bauchschmerzen. Die haben nichts mit der Qualität zu tun, sondern mit dem Handling: Das Vakzin wird derzeit nur in Ampullen vertrieben, die jeweils sechs Dosen enthalten. Björn Meine kennt die Hintergründe. Wetter in Leipzig scheint sich im Laufe der Woche noch nicht auf eine Jahreszeit festlegen zu wollen. Der Sommer kämpft weiter gegen den anstehenden Herbst an – mit Erfolg: Erst warm, dann kalt, dann nochmal warm und wieder umgekehrt – dasscheint sich im Laufe der Woche noch nicht auf eine Jahreszeit festlegen zu wollen. Der Sommer kämpft weiter gegen den anstehenden Herbst an – mit Erfolg: er bekommt einen „Nachschlag“.

Die Fans mussten zehn Tage warten, doch am Dienstag soll Chris Tall nun wirklich auf der Bühne der Arena Leipzig stehen. Wegen einer Krankheit musste der Comedian seine Show verschieben. Nun heißt es um 20 Uhr: „Schönheit braucht Platz“. Frank-Walter Steinmeier eröffnet den Bundespräsidenteröffnet den Historikertag in Leipzig . Rund 2000 Geschichtswissenschaftler werden bis zum 22. September nicht nur aktuelle Forschung präsentieren, sondern zudem in mehr als 70 Fachsektionen über das Oberthema „Fragile Fakten“ diskutieren.

