﻿Leipziger Schulhöfe ab sofort auch außerhalb der Schulzeit geöffnet

Leipzig. Leipzigs Schulhöfe sollen in Zukunft nicht nur während der Schulzeit ein Ort zum Spielen und Toben sein: Drei Pausenhöfe in der Messestadt sind deswegen ab sofort auch nachmittags und am Wochenende geöffnet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit stellen folgende Schulen ihre Flächen zur Verfügung:

August-Bebel-Grundschule im Leipziger Osten, Husemannstraße 2, 04315 Leipzig, Zugang über Kohlgartenstraße

Oberschule Wiederitzsch im Leipziger Norden, Messe-Allee 21, 04356 Leipzig

Wladimir-Filatow-Schule im Leipziger Westen, Sportplatz, Am Kirschberg 49, 04209 Leipzig

Mit der Öffnung dieser Anlagen soll das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in Leipzig erweitert werden. „Junge Menschen sollen dort auch außerhalb der Betriebszeiten der Schulen spielen können, sich bewegen, Sport treiben oder einfach nur verweilen“, hieß es dazu aus der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schulhöfe sind wochentags jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.