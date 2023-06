Leipziger Internet-Sender für Podcast zum Wohnungsmarkt ausgezeichnet

Leipzig. Der Leipziger Internet-Podcastsender detektor.fm hat am Donnerstag in Köln einen Grimme Online Award erhalten. Dafür gab es nun ein großes Lob von Oberbürgermeister Burkhard Jung: „Saubere Recherche, ein Gespür für Themen, professionelle Umsetzung – detektor.fm hat gezeigt, wie moderner Journalismus aussehen kann“, wird er in einer Mitteilung der Stadt am Freitag zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgezeichnet wurde die Podcast-Serie „Teurer Wohnen“, den der Sender gemeinsam mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg produziert hat, in der Kategorie Information. Der Podcast „macht ein Problem anschaulich, das viele Menschen in ganz Deutschland umtreibt, auch in Leipzig. Themen aus der Mitte der Gesellschaft so erzählen, dass sich die Menschen gehört und verstanden fühlen – das ist hier gut gelungen,“ so Jung.

Auszeichnung für guten Journalismus im Internet

Insgesamt sind acht Online-Angebote für besondere publizistische Qualität im Netz ausgezeichnet worden. Mit dem undotierten Grimme Online Award würdigt das Grimme-Institut seit 2001 Webseiten, Apps, Podcasts, Social-Media-Angebote oder andere online veröffentlichte qualitativ hochwertige Beiträge mit publizistischem Charakter.

LVZ