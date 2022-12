﻿Leipziger Senioren eine Woche ohne Heizung und Warmwasser

Leipzig. Als Annemarie Dombrowski (94) an diesem nasskalten Montag mit ihrem Rollator aus dem Haus kommt, sind die Temperaturen zum Glück schon wieder etwas über dem Gefrierpunkt. Schon seit vorigen Mittwoch bleibt bei der Leipziger Seniorin die Heizung kalt. Auch die Warmwasserversorgung funktioniert nicht. Wie ihr geht es vielen Senioren in der Anlage für Betreutes Wohnen am Ranstädter Steinweg im Leipziger Zentrum-West. 61 der insgesamt 105 Wohnungen in diesem Block sind nach Angaben der Volkssolidarität, die die Wohnanlage betreut, von dem Heizungsausfall betroffen

Geplatzter Kessel lässt sich nicht abdichten

„Das ist wirklich eine sehr unschöne Situation“, räumt Klaus Schultka ein. Er ist bei der zuständigen Immobilienfirma der kaufmännische Verwalter für das Objekt. Somit sei er nicht in erster Linie für technische Fragen verantwortlich. Aufgrund der Notsituation vor Ort habe er sich aber mit darum gekümmert. „Als mir am Freitag gemeldet wurde, dass die Heizung ausgefallen ist, habe ich eine Firma beauftragt, den Schaden zu beseitigen.“ Die Handwerker hätten festgestellt, dass der Kessel der Heizungsanlage geplatzt ist. Zunächst habe man eine Notlösung angestrebt und versucht, den Kessel mit einer zusätzlichen Innenbeschichtung abzudichten. Als dies scheiterte, so Schultka, habe er eine zweite Firma in die Spur geschickt. „Ich wollte sichergehen, dass es wirklich keine Möglichkeit zur schnellen Reparatur gibt und tatsächlich ein Totalschaden vorliegt“, erklärt der Verwalter. Seitdem klar war, dass der Heizungskessel nur noch Schrott ist, habe sich die Verwaltung um eine mobile Heizzentrale bemüht. Doch eine solch Anlage sei auch nicht von heute auf morgen zu bekommen, betont Schultka. „Spätestens an diesem Donnerstag ist der Termin für die Aufstellung. Vorher müssen noch entsprechende Anschlüsse geschaffen werden.“

Die betreute Wohnanlage der Volkssolidarität am Ranstädter Steinweg: 61 Wohnungen haben derzeit weder Heizung noch Warmwasser. © Quelle: André Kempner

Der 4. Dezember 1943 kehrt ins Gedächtnis zurück

Bis dahin müssen die Seniorinnen und Senioren in der Wohnanlage improvisieren. „Ich habe im Wohnzimmer einen Ölradiator stehen“, berichtet Annemarie Dombrowski. „Dadurch habe ich es wenigstens in diesem Raum etwa 20 Grad warm.“ Wenn sie sich waschen will, erwärme sie das Wasser auf dem Herd. Bisher habe sie nur einmal in ihrem langen Leben eine solche Situation gehabt, erinnert sie sich. Das sei beim schwersten Luftangriff auf Leipzig im Zweiten Weltkrieg am 4. Dezember 1943 gewesen. „Da saß ich als 15-jähriges Mädchen im Keller, um mich vor den Bomben zu schützen und habe mächtig gefroren“, erzählt Annemarie Dombrowski.

Angehöriger kritisiert die Hausverwaltung

Die aktuelle Notsituation im Betreuten Wohnen treibt auch Angehörige der betagten Bewohner um. „Wir haben ein elektrisches Heizgerät hingebracht“, berichtet Jürgen Fuchs, dessen 94-jähriger Vater in dem Gebäudekomplex unweit des Promenadenrings wohnt. „Aber das Problem ist, dass er sich nicht mit warmem Wasser waschen kann. Bei älteren Leuten ist das alles nicht so einfach.“ Fuchs kritisiert, dass die Bewohner nicht von der Hausverwaltung direkt über die Lage informiert worden seien. Den Kontakt zu betroffenen Mietern hält die Volkssolidarität (VS).

Nur im Gemeinschaftsraum lässt es sich aushalten

„Wir stehen im engen Kontakt mit dem Vermieter und haben ein offenes Ohr für die Probleme der Bewohner“, sagt die Sprecherin des VS-Stadtverbandes Leipzig, Ulrike Gierth. Im Büro vor Ort halten drei Mitarbeiter die Stellung. Auch sie haben derzeit nur Heizlüfter, um sich gegen die Kälte zu wappnen. Weitere Heizlüfter seien im Gemeinschaftsraum. „Wenn Bewohner sich aufwärmen wollen, können sie gern in unser Büro kommen“, sagt Gierth. Das Essen wird derzeit in die Wohnungen geliefert. Wer in der Lage dazu ist, könne sich seine warmen Mahlzeiten auch selbst abholen. Heiße Getränke würden ebenfalls bereitgestellt.

Hausverwalter Schultka versichert, dass man dabei sei, weitere Radiatoren zu beschaffen. Kurzfristig seien zehn Geräte zur Verfügung gestellt worden. „Wir wollen, dass die Wohnungen so schnell wie möglich wieder warm sind“, sagt er. Das Ganze sei sehr bedauerlich, aber eben auch „höhere Gewalt“.

