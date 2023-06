﻿„Enkeltrick“ und „Schockanruf“: Senioren in Leipzig um hohe Geldsummen betrogen

Leipzig. Immer wieder werden Seniorinnen und Senioren auch in Leipzig von Fremden per Telefon um ihr Geld gebracht. Am Sonntag und Montag wurden von der Polizei zwei solcher Fälle in der Messestadt registriert. In einem Fall gaben sich Täter über Monate als Tochter der Betrogenen aus, in einem anderen hatte die Masche des sogenannten „Schockanrufs“ Erfolg.

Unbekannte Person gibt sich als Tochter aus

Im ersten Fall erhielt eine 76-jährige Seniorin aus Liebertwolkwitz seit Anfang März über einen Messengerdienst immer wieder Nachrichten von einer Person, die sich als ihre Tochter vorstellte. Laut Polizei gehört dieses Vorgehen zur Masche des sogenannten „Enkeltricks“. Unter verschiedenen Vorwänden bat die Person die 76-Jährige mehrmals darum, Geld zu überweisen – was die Seniorin dann auch tat.

Erst als die Frau mit ihrer Tochter tatsächlich einmal telefonierte, kam heraus, dass sie betrogen worden war. Die 76-Jährige informierte die Polizei. Diese schätzt den entstandenen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich und ermittelt wegen Betrugs.

Schockanruf nach Mockau

Auch ein 77-Jähriger aus Mockau wurde demnach betrogen. Am Montagmittag meldete sich beim Senior ein Unbekannter am Telefon, der sich als Polizeibeamter ausgab. Seine Frau habe einen Unfall verursacht, dabei sei eine andere Frau zu Tode gekommen, sagte der vermeintliche Behördenmitarbeiter am Telefon. Laut Polizei gehört diese Masche zu den sogenannten „Schockanrufen“. Der Anrufer setzte den 77-jährigen Rentner unter Druck: Um seine Ehefrau auszulösen, sollte der Rentner 50.000 Euro Kaution zahlen. Später meldete sich auch ein angeblicher Staatsanwalt am Telefon und erhöhte damit den Druck auf den 77-Jährigen.

Schließlich erschien eine fremde Frau vor der Haustür des 77-Jährigen in der Rosenowstraße in Mockau-Nord. Der Renter übergab ihr einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag, woraufhin die Frau zu Fuß Richtung Schildberger Weg davon gelaufen sei. Die Polizei sucht jetzt nach dieser Frau, deren Alter auf circa 25 Jahre geschätzt wurde. Sie sei etwa 1,60 Meter groß, schlank und habe schwarze lange Haare, die sie zum Zeitpunkt der Geldübergabe in einem Zopf getragen habe.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. Auch Personen, die Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen nahe der Rosenowstraße/Schildberger Weg gesehen haben, bittet die Polizei, sich zu melden. In der Vergangenheit sei oftmals eine ausländische Tätergruppierung mit solchen Schockanrufen aufgefallen, erklärte Polizeisprecherin Maxi Böckel.

Wie Sie einen Schockanruf erkennen

Die Polizei wies am Dienstag noch einmal daraufhin, dass Kriminal- oder Polizeibeamte niemals am Telefon nach Bankdaten, Kontoständen oder Wertgegenständen im Haushalt fragen. Sie fordern auch kein Geld, lesen Details aus Ermittlungsakten und Vernehmungen am Telefon vor oder spielen Gesprächsmitschnitte vor. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, sollten die Gespräche sofort beendet und die Polizei informiert werden.

