﻿Floriert der Drogenhandel in Leipziger Spätis? Polizei hat Problem im Auge

Leipzig. Sie gehören auch in Leipzig zur Kiezkultur: Die sogenannten Spätis, in gewisser Weise Erben der DDR-Spätverkaufsstellen, sind derart beliebt, dass die Grünen-Stadtratsfraktion sogar eine Initiative „Rettet die Spätis“ startete. Allerdings sind einige dieser Spätshops auch immer wieder im Visier von Zoll und Polizei. Es geht dabei neben dem Tatverdacht der Steuerhinterziehung und auch Hehlerei vor allem um Drogenkriminalität in all ihren Ausprägungen.

„Solche Drogenverkaufseinrichtungen sind omnipräsent im Leipziger Stadtbild“, weiß ein LVZ-Leser zu berichten. Auch in diversen Internetforen wird das Thema diskutiert. So seien Läden im Leipziger Südwesten und im Osten der Stadt erst neulich durchsucht worden. „Trotzdem geht der offene Verkauf von Cannabis, Kokain und Crystal einfach weiter“, wollen Anwohner beobachtet haben. Sind es nur einige schwarze Schafe oder hat die Branche ein generelles Problem?

„Problematik ist im Fachkommissariat durchaus bekannt“

„Die Problematik ist unserem zuständigen Fachkommissariat durchaus bekannt, stellt aber von den Fallzahlen her im Kontext der Betäubungsmittelkriminalität keinen Schwerpunkt für die Arbeit der Ermittler dar“, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf LVZ-Anfrage mit. Bisher seien nur einzelne Shops im Zusammenhang mit Drogenhandel in ihrem Umfeld polizeilich aufgefallen, deren Zahl liege im einstelligen Bereich. Und das bei schätzungsweise 40 bis 50 solcher kleiner Läden im Stadtgebiet.

Zuletzt sorgten Razzien im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld für Aufsehen, bei denen vor allem Cannabis, Methamphetamine, Heroin und Kokain sichergestellt wurden. So entdeckte der Zoll, der für die Überwachung der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Betäubungsmitteln nach, aus und durch Deutschland verantwortlich ist, im Juli dieses Jahres bei einem Spätverkauf mehrere Portionseinheiten Betäubungsmittel. Im selben Stadtteil hatten Ermittler im Mai in einem anderen Späti verschiedenes Rauschgift sichergestellt. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung im März fand die Polizei bei einem Spätshop in Schönefeld-Abtnaundorf mit Hilfe eines Rauchgiftspürhundes eine größere Menge Marihuana. Der syrische Shop-Betreiber war aufgeflogen, weil er einer Kundin einen gefälschten 100-Euro-Schein angedreht hatte.

Spätshop spielte auch im Mordfall Jesse L. eine Rolle

Auch im Fall des ermordeten Jesse L. (19) spielte ein Spätshop eine durchaus tragende Rolle. Denn das Opfer und sein späterer Mörder waren kurz vor der Bluttat am 11. Januar 2022 bei einem Spätverkauf in Leipzig-Mölkau, von wo aus nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden in großem Stil mit illegalen Drogen gehandelt wurde, und holten für einen bevorstehenden Deal eine Sporttasche mit mehreren Kilogramm Marihuana ab. Der Inhaber, in der Szene als Kadir bekannt, soll noch einen weiteren Spätverkauf in Neustadt-Neuschönefeld betrieben haben. Später fand die Polizei bei ihm 21 Kilogramm Marihuana und fünf Kilogramm Crystal, zudem eine täuschend echt aussehende CO2-Maschinenpistole sowie scharfe Munition, etwa für Schnellfeuergewehre wie G 3 und Kalaschnikow.

Waffen, Drogen, Falschgeld – Alltag ist das in der Leipziger Späti-Branche nach Erkenntnissen der Polizei nicht. Damit das so bleibt, arbeiten die Ermittler mit dem städtischen Gewerbeaufsichtsamt zusammen und treffen auch bestimmte Absprachen, schildert Polizeisprecher Hoppe. Strafrechtliche Ermittlungen wären mithin nur eine Möglichkeit. Laut Gewerbeordnung kann die Ausübung eines Gewerbes untersagt werden, wenn sich der Gewerbetreibende als unzuverlässig erwiesen hat.

