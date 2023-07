﻿Leipzigs SPD hat eine neue Doppelspitze: März und Mann mit großer Mehrheit gewählt

Leipzig. Die Leipziger SPD hat eine neue Co-Vorsitzende: Die 27 Jahre Christina März wurde auf einem Parteitag am Samstag mit 94,5 Prozent der Stimmen gewählt. März ist Juristin und sitzt für die SPD bereits im Stadtrat. Die Wahl einer Kommunalpolitikern an die Spitze der Partei wurde in der Partei- und Fraktionsführung ausdrücklich gelobt – unter anderem auch von Holger Mann. Der 44 Jahre alte Bundestagsabgeordnete war schon bislang Co-Vorsitzender der Leipziger SPD und wurde an die Seite von März mit 84,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Die bisherige Co-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot trat zur Wahl nicht mehr an. Sie war seit 2018 im Vorstand des Stadtverbandes und zuletzt zwei Jahre lang an der Spitze der Leipziger Partei. Ihren Rückzug begründete sie unter anderem damit, dass sie sich wieder um ein Landtagsmandat bemühen und darauf konzentrieren wolle. Gewählt wird das Landesparlament im Herbst nächsten Jahres.

Bisherige Co-Vorsitzende Rudolph-Kokot verabschiedet – mit Lob für Streit

Bei der vergangenen Landtagswahl stand Rudolph-Kokot auf Platz 14 der SPD-Landesliste und kam damit knapp nicht ins Dresdner Parlament. „Es geht mir auch darum, mehr Zeit für meine Gewerkschaftsarbeit und mein zivilgesellschaftliches Engagement zu haben“, sagte Rudolph-Kokot. Sie ist unter anderem beim Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ aktiv und organisiert viele Versammlungen in der Stadt mit.

In den vergangenen Jahren ging es dabei unter anderem um Gegendemonstrationen bei zum Teil weit nach rechts offene Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Dafür wurde sie auf dem Parteitag am Samstag auch gelobt. „Es gab Demonstrationen von Querdenkern und Faschisten – und wir waren immer da“, sagte Nathanael Meyer, Vorstand im Ortsverein Mitte. Das habe man auch Rudolph-Kokot zu verdanken. Sie wurde als Stadtverbandsvorsitzende mit langem Applaus und Standing Ovations verabschiedet.

Das Engagement von Rudolph-Kokot bei Demonstrationen ist in der Partei aber auch umstritten. Die stellvertretende Leipziger SPD-Vorsitzende Julia Kneisel sprach vom Streit, den sie und andere in der Partei immer wieder mit Rudolph-Kokot geführt hätten. Sie bedankte sich aber auch dafür: Der Streit „betraf zwei Kernmarken der SPD, und das sind gute Arbeit und der Kampf gegen rechts.“

Besonders umstritten war in der SPD in Stadt und Land Rudolph-Kokots Rolle bei den Demonstrationen am Samstag nach dem Urteil gegen die Linksextremisten um Lina E. Rudolph-Kokot hatte zusammen mit Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek einen Protest gegen an jenem 3. Juni geltenden Versammlungsverbote organisiert. Aus der Demonstration heraus kam es unter anderem zu Angriffen auf die Polizei. Rudolph-Kokot hatte die Versammlung hinterher verteidigt und die Polizei unter anderem für ihren Kessel um rund 1000 Demonstranten scharf kritisiert.

Die Entscheidung, nicht mehr für den SPD-Vorsitz in Leipzig anzutreten, hatte Rudolph-Kokot allerdings schon weit vor dem 3. Juni gefällt. Sie habe auch eine Doppelrolle als SPD-Vorsitzende und Landtagskandidatin vermeiden wollen, sagte sie. Auf dem Parteitag am Samstag verteidigte sie ihr zivilgesellschaftliches Engagement und forderte ihre Partei auf, vor allem die Jusos, Vertreter der Jugendorganisation der Partei, zu unterstützen. „Sie sind nach vielen Demos, nicht nur der am 3. Juni, mit extremer Repression überzogen worden“, sagte Rudolph-Kokot.

Leitantrag zu klimagerechter Stadt

Inhaltlich soll der Parteitag der SPD zur Vorbereitung auf das Wahljahr 2024 dienen - insbesondere auf die Kommunalwahl. Darauf verwies auch die neue Co-Vorsitzende Christina März. „Nächstes Jahr geht es ans Eingemachte“, sagte sie in ihrer Vorstellungsrede. Die SPD müsse für Ihre Themen streiten – und in Zeiten, in denen im Thüringer Landkreis Sonneberg kürzlich der erste AfD-Landrat gewählt worden ist, „sind auch wir hier auf unserer roten Insel nicht vor dem Erstarken rechter Parteien gefeit.“

Am Nachmittag will die Partei unter anderem über einen Leitantrag beraten, in dem es um eine menschenfreundliche Stadtplanung in Zeiten des Klimawandels geht. Die SPD fordert darin beispielsweise die Anpassung aller Wohnungen in Leipzig an den Klimawandel, eine gerechtere Aufteilung des Verkehrsraums und eine Umsetzung schon beschlossener Projekte wie das Schwammstadt-Konzept und die Gründach-Strategie.

Weitere Themen sollten eine mögliche Helmpflicht für Fahrten mit allen Zweirädern sein, eine Ausweitung von Kita-Plätzen in öffentlicher Trägerschaft und die Verbesserung der gefühlten und tatsächlichen Sicherheit in der Stadt, speziell für Frauen. Auch soll auf Anregung von Irena Rudolph-Kokot und den Jusos noch einmal über die Vorgänge am 3. Juni, dem sogenannten „Tag X“, diskutiert werden.

