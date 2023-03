﻿Leipziger SPD-Ortsverein will Partei-Rauswurf von Ex-Kanzler Schröder

Da war die Welt noch in Ordnung: Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) im Oktober 2018 mit seine Frau Kim beim Besuch der Semperoper in Dresden

Gerhard Schröder darf trotz seiner Russland-Nähe weiter SPD-Genosse bleiben. In Sachsen hat das jüngste Urteil des SPD-Schiedsgerichts heftige Kritik hervorgerufen. Ein Leipziger Ortsverein will den Richterspruch nicht hinnehmen und fordert ein neues Verfahren. Was treibt ihn an?

