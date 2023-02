﻿SPD-Stadtrat lehnt AfD-Antrag nicht ab – Jusos laufen Sturm

Wie am Deutschen Platz (Foto) entsteht bald auch in Leipzig-Stötteritz ein Zelt- und Containerlager für Flüchtlinge.

Leipzig. Dicke Luft bei Leipzigs Sozialdemokraten: SPD-Stadtrat Andreas Geisler hat Ärger mit den Jusos. Weil er am Mittwoch in der Ratsversammlung einen Antrag der AfD nicht ablehnte, geht der SPD-Nachwuchs jetzt auf den Parteifreund los. Geisler hatte bei der Abstimmung über die Zulassung einer Anfrage weder mit Ja noch mit Nein gestimmt, sondern sich enthalten.

„Wir sind bestürzt über das Abstimmverhalten von Andreas Geisler“, erklärte am Donnerstag Phelan Kokot, Vize-Vorsitzender der Leipziger Jusos. „Es ist nicht nachvollziehbar, wie man sich bei einer Abstimmung in dieser Frage enthalten kann. Von einem Stadtrat der SPD-Fraktion erwarten wir, dass er sich entschieden gegen die menschenverachtenden Einstellungen der AfD positioniert.” Doch worum ging es überhaupt?

Der Lindenthaler SPD-Stadtrat Andreas Geisler hat Ärger mit den Jusos. © Quelle: André Kempner

„Es geht um die desaströse Informationspolitik und fehlende Bürgerbeteiligung zu den Asylunterkünften in Lindenthal und Stötteritz“, begründete AfD-Stadtrat Christian Kriegel den Antrag, eine Dringliche Anfrage auf die Tagesordnung am Mittwoch zu setzen. Bei solchen kurzfristig eingereichten Fragen an den Oberbürgermeister muss immer erst der Stadtrat über die Zulassung entscheiden. Die Bürger in Lindenthal und Stötteritz hätten „berechtigte Fragen“. Die AfD wollte daher von OBM Burkhard Jung (SPD) unter anderem wissen, ob alternative Standorte geprüft worden seien, wann die Entscheidung für Lindenthal und Stötteritz gefallen sei und wie lange es bis zu deren öffentlichen Bekanntgabe dauere.

In Lindenthal will die Stadt in der Hauptstraße 50 ein Haus für 30 Flüchtlinge anmieten. In Stötteritz entsteht in der Kommandant-Prendel-Allee ein Zelt- und Containerlager für bis zu 330 Flüchtlinge.

Geisler wehrt sich gegen Juso-Vorwürfe

Für „unverschämt“ hält der gescholtene Geisler die Vorwürfe der Jusos . „Es ging nicht um einen Antrag in der Sache, sondern lediglich um eine Formalie“, sagte er auf Anfrage der LVZ. „Wird die AfD-Anfrage in der aktuellen Ratssitzung oder erst im März behandelt?“ In der Ortschaftsratssitzung am 31. Januar in Lindenthal seien tatsächlich von vielen „aufgebrachten Bürgern“ Fragen zur geplanten Asylunterkunft gestellt worden. Sie sorgten sich beispielsweise um die Ergotherapie, die sich derzeit in dem Haus befindet.

Die Frist für eine Anmeldung nicht dringlicher Anfragen für die Februar-Sitzung des Stadtrates war da schon abgelaufen. Der AfD blieb also nur der Weg über die Dringlichkeit. Ob die vorlag, da sei er sich nicht sicher gewesen und habe sich deshalb bei der Abstimmung enthalten, so Geisler.

Die Stadtverwaltung will zu den Fragen der Lindenthaler auf der nächsten Ortschaftsratssitzung am 7. März Stellung nehmen.

Außer der AfD-Fraktion und CDU-Stadtrat Claus Uwe Rothkegel lehnte es die Ratsversammlung nahezu komplett ab, die Anfrage noch auf die Tagesordnung der aktuellen Sitzung zu setzen. Neben Geisler enthielten sich auch die CDU-Stadträte Andreas Schultz und Siegrun Seidel bei der Abstimmung.

Ratsversammlung unter Polizeischutz

Wegen erwarteter Proteste gegen die Asylunterkünfte waren vorsorglich Polizeikräfte während der Ratssitzung am Mittwoch am Neuen Rathaus postiert worden. Besucher kamen nur über einen Nebeneingang ins Gebäude, in dem sich überall Sicherheitspersonal postiert hatte. Der Bereich vor dem Ratssaal war großzügig abgesperrt. Vor der Sitzung hatte sich dort etwa ein Dutzend Demonstranten versammelt, unterhielten sich mit einem Stadtrat der AfD. Einer hielt ein Schild mit der Aufschrift „Lindenthal steht auf“ in den Händen. Einige Demonstranten saßen später auch auf der Zuschauertribüne des Stadtrates, zu Störungen kam es nicht. Sie verließen den Saal auch wieder, nachdem der Dringlichkeitsantrag der AfD abgelehnt worden war.