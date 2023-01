Leipziger spenden rund 610.000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Es ist vollbracht: Nachdem viele Leipziger bei einer Aktion der L-Gruppe monatelang für die Ukraine gespendet hatten, ist das Geld jetzt an Hilfsorganisationen in Leipzig und Polen weitergereicht worden.

Die ersten Spendenübergaben an das Sachspendensammelzentrum am Olympiastützpunkt und an den Verein Humanitäre Hilfe Ukraine fanden schon im vergangenen Jahr statt.

Leipzig. Im März hatte Leipzigs Stadtkonzern LVV mit seiner Crowdfunding-Plattform eine Spendenaktion für die Ukraine auf die Beine gestellt und insgesamt 609.969 Euro eingesammelt. Jetzt ist das Geld komplett an ein Dutzend gemeinnützige Vereine, Hilfsorganisationen und Projekte in Leipzig, Krakau und Danzig ausgeschüttet worden. Diese organisieren damit Sachspendensammlungen und Hilfslieferungen in die Ukraine, kümmern sich um Schutzsuchende und setzten sich für die Integration ukrainischer Menschen ein.

Das Geld kam zusammen, weil sich zahlreiche Leipziger mit großen und kleinen Beiträgen beteiligt haben. „Mitgemacht haben aber auch große Player wie die Leipziger Messe, RasenBallsport Leipzig oder das Leipziger Krystallpalast Varieté“, berichtet Peter Krutsch, Sprecher des Stadtkonzerns.

„Aktion setzt deutschlandweit Maßstäbe“

Um mit den Spenden die größtmögliche Wirkung zu erzielen, hat der LVV-Konzern bei der Auswahl der Empfänger eng mit der Stadt Leipzig zusammengearbeitet. Konkret ging das Spendengeld an die folgenden Organisationen: Verein „Fundacja Gdanska“ Danzig, Verein „Siemacha“ Krakau, Städtisches Zentrum für Sozialhilfe Krakau, Villa e.V., Humanitäre Hilfe Ukraine e.V., Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde St. Nikolai Leipzig, Leipzigs helps Ukraine e.V., Evangelisch-Lutherischer Kirchbezirk Leipzig, Montessori-Schulverein Leipzig e.V., SC DHfK Leipzig e.V. / Sachspendenzentrum am Olympiastützpunkt, European Ways e.V., Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH, Verein der Vietnamesen Leipzig e.V., Stiftung Friedliche Revolution, Stiftung Bach-Archiv Leipzig, Best Day - Verein zur Förderung der kulturellen und sozialen Vielfalt e.V. und Public Value Hub gUG.

Die Leipziger Aktion hat laut Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) auch deutschlandweit Maßstäbe gesetzt. „Das ist mit Abstand das größte Projekt auf allen kommunalen Plattformen seit dem Crowdfunding-Start“, sagt Carsten Wagner, Geschäftsführer des VKU Verlags.