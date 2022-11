﻿Leipziger Stadtrat beschließt neue Schulen, Lichtfest 2024 und Kündigungsmoratorium

Eine Gemeinschaftsschule am Dösner Weg, ein Gymnasium Friesenstraße – der Stadtrat hat neue Bauvorhaben beschlossen. Es soll keine Strom- und Gassperren für Privathaushalte im Winter geben.

Bei seiner Tagung machte der Stadtrat am Donnerstag den Weg für neue Schulen frei.

Leipzig. Der Bau einer Sechsfeld-Sporthalle auf dem etwa 3,8 Hektar großen städtischen Areal am Dösner Weg hat bereits begonnen. Nun hat der Stadtrat den Weg freigemacht für die Gemeinschaftsschule, die einmal 1882 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 bis 12 beherbergen soll. Start für den Bau soll im Herbst 2023 sein. Dabei wird mit Gesamtkosten von rund 87 Millionen Euro gerechnet, von denen der Freistaat Sachsen rund 25 Millionen Euro Fördermittel beisteuert.

Der Schulneubau entsteht viergeschossig in Form einer liegenden Acht, so dass zwei Innenhöfe entstehen. Ein Teil der Schule erhält ein Untergeschoss, in dem die Zweifeld-Sporthalle und Technikräume untergebracht werden. Vor dem Gebäude entsteht ein öffentlicher Vorplatz, der zu Schulzeiten als Pausenfläche von der älteren Schülerschaft genutzt werden kann. Die Eröffnung ist zum Schuljahr 2026 geplant.

Budget zur Baumpflege wird erhöht

Das Budget für die Pflege von Straßenbäumen sowie in Parks und Grünflächen (2022: 1,29 Millionen Euro) ist bis zum September aufgebraucht worden. Hintergrund: Die Hitze- und Trockenjahre seit 2018 haben gravierende Auswirkungen auf den Baumbestand der Stadt Leipzig. Mit zeitlicher Verzögerung treten Schädigungen an den Bäumen auf, die sich in einer verstärkten Bildung von Totholz, abgestorbenen Kronenteilen, geschwächten und abgestorbenen Bäumen äußern. Um die Verkehrssicherheit gewährleisten und abgestorbene Bäume fällen zu können, hat der Stadtrat nun rund eine Million Euro zusätzlich bewilligt.

Ex-Krankenhaus wird zum Gymnasium

Das ehemalige Krankenhaus in der Friesenstraße wird bis Dezember 2028 zum Gymnasium für jeweils drei Parallelklassen pro Jahrgangsstufe umgebaut. Damit soll die angespannte Situation an gymnasialen Plätzen im Leipziger Westen verbessert werden. Das Gebäude wurde 1901 als zehnte Bezirksschule errichtet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Schule zu einem Lazarett umgebaut und betrieben. Auch nach Kriegsende fungierte es für mehr als sieben Jahrzehnte noch als medizinische Einrichtung – zunächst zur Quarantäneunterbringung von Geflüchteten, später als Städtisches Krankenhaus. Für die Nutzung als Schule sind umfangreiche Umbauten notwendig, der Stadtrat gab für die Planungen 1,5 Millionen Euro bis 2024 frei. Geplant ist auch, die Sporthalle zu sanieren, die bis zum 31. Dezember 2029 an den Hockeyclub Lindenau-Grünau Leipzig verpachtet ist.

Leipzig bewirbt sich um Festival

Leipzig wird sich um Austragung des 12. Festivals „Politik im freien Theater“ im Jahr 2025 bewerben. Veranstalter sind die Bundeszentrale für politische Bildung. Geplant sind Kooperationen mit dem Theater Lofft, der Schaubühne Lindenfels, dem Schauspielhaus sowie dem Theater der Jungen Welt sowie dem Westflügel. Ist die Bewerbung erfolgreich, wird die Stadt einmalig 300.000 Euro für die Durchführung beisteuern.

Lichtinstallationen 2024 geht über mehrere Tage

Im Jahr 2024 steht der 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution an. Dafür hat der Stadtrat 495.000 Euro Millionen Euro einstimmig bewilligt. Die Kosten für die Feierlichkeiten, die das Kuratorium Tag der Friedlichen Revolution 1989 organisiert, werden allerdings mit 1,8 Millionen Euro beziffert. Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die das Lichtfest ausrichtet, bringt Eigenmittel in Höhe von 250.000 Euro ein. Der Rest soll über Fördermittel bei Bund und Land eingeworben werden.

Die „AG Lichtfest“ hat sich bereits darauf geeinigt, dass die Lichtinstallationen auf dem Augustusplatz, dem Richard-Wagner-Platz und dem Burgplatz über den 9. Oktober 2024 (Mittwoch) hinaus bis einschließlich zum 12. Oktober 2024 (Samstag) verlängert werden. Unterstützt wird 2024 auch das Grassi-Museum für angewandte Kunst, das seinen 150. Geburtstag feiert, sowie die Ortschaft Mölkau beim 700. Jubiläum.

Kooperative Wohnformen werden gestärkt

Es gibt viele Wohnformen jenseits der Miete: Die Grünen wollen kooperative Wohnformen stärken. „Da können wir dazu beitragen, dass junge Familien in Leipzig bleiben, die oft keine geeigneten Immobilien finden“, so Fraktionschef Tobias Peter. Geprüft werden sollen verschiedene Modelle wie Mietergemeinschaften und Konzeptvergabe. Die Ergebnisse der Prüfung fließen in die Fortschreibung des Wohnungspolitische Konzeptes ein.

Fachplan Wohnungsnotfallhilfe verabschiedet

Der Fachplan Wohnungsnotfallhilfe sieht 29 Maßnahmen vor, die bis 2026 umgesetzt werden sollen. Dafür hat der Stadtrat insgesamt knapp zwei Millionen Euro freigegeben. „Wir wollen Wohnungslosigkeit vermeiden und obdachlosen Menschen eine Unterkunft anbieten“, so Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD). Dafür seien eine verstärkte Prävention sowie passgenauere Hilfen für Menschen in Wohnungsnot notwendig. Der Fachplan sieht beispielsweise vor, ein Konzept für eine ganztägige Öffnung von Übernachtungshäusern zu erarbeiten.

Keine Strom- und Gassperren für Privathaushalte

Der Stadtrat hat auf Initiative der Linken ein Kündigungsmoratorium für Mietraum auf kommunaler Ebene sowie die Verhinderung von Strom- und Gassperren für Privathaushalte beschlossen. „Damit steht fest, dass niemandem die Wohnung gekündigt wird, der die stark gestiegenen Strompreise und Heizkosten nicht fristgerecht bezahlen kann. Niemand wird in einer kalten und dunklen Wohnung sitzen“, so Linken-Stadtrat Volker Külow.

Dieser Punkt ist Teil eines 13-Punkte-Garantieplans, mit denen die Folgen der herrschenden Energiekrise und massiven Kostenexplosion vor allem für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen zumindest zu Teilen abgefedert werden sollen. Für vieles ist die Stadt selbst aber nicht zuständig. So wurde Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) beauftragt, sich auf Bundesebene für die Einrichtung eines Schutzschirms für kommunale Firmen einzusetzen, die der Daseinsvorsorge dienen. Gefordert wird Bundeshilfe auch für die Leipziger Verkehrsbetriebe.

