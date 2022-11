Das war der Mittwoch in Leipzig: Fußballvereine sollen Polizeieinsätze bezahlen

Die Debatte wird seit Jahren geführt, gewinnt jetzt aber wieder an Fahrt. Sollen Fußballvereine für Polizeieinsätze bezahlen? Genau das will der Direktor von Sachsens Landesrechnungshof und spielt den Ball in Richtung Innenministerium ab. Dort soll jetzt eine Rechtsgrundlage für die Kostenbeteiligung erarbeitet werden.