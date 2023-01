﻿Radwege, Geld und Co.: Leipziger Stadtpolitik vor Weichenstellungen

Die Legislatur des Leipziger Stadtrates neigt sich dem Ende. Im letzten vollen Amtsjahr vor der nächsten Kommunalwahl stehen jedoch noch wichtige Weichenstellungen auf der Agenda.

Leipzig. Ein digitaler Stadtplan mit vielen über die Fläche Leipzigs verteilten, farbigen Punkten ist so etwas wie das Aushängeschild der Stadtratsfraktionen der Grünen. Sie stehen für Projekte, die die Partei im Kommunalparlament angeschoben und erfolgreich zum Abschluss gebracht haben will. Mittlerweile gibt es 200 solcher Einträge, vom Auwaldentwicklungskonzept bis hin zu Zebrastreifen an den Zu- und Abfahrten des Herzliya-Platzes am Clara-Zetkin-Park.