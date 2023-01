﻿Leipziger Stadtrat debattiert über ÖPNV-Aufschlag für den Zoo

Leipzig. Wer die Oper oder die Musikalische Komödie besucht, für den ist zumindest die An- und Abreise mit Bahn und Bus innerhalb Leipzigs schon im Preis für die Eintrittskarte enthalten. Auch Gewandhaus, Schauspielhaus, Messe und Arena verkaufen Kombitickets, die im Regelfall drei Stunden vor und drei Stunden nach der Veranstaltung zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Beim Bundesligisten RB Leipzig gilt das Fußballticket sogar im Großraum des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds, mit ihm kommen auch auswärtige Fans – egal ob nun aus Altenburg, Dessau, Halle oder Wittenberg – ohne Extra-Kosten zum Spiel in der Red-Bull-Arena.

Einzig der Zoo, eine der touristischen Hauptattraktionen Leipzigs, bildet in dieser Hinsicht unter den großen Freizeitplayern eine Ausnahme. Doch aus der Kommunalpolitik kommen nun deutliche Forderungen, dies zu ändern. Am Mittwoch (18. Januar) wird der Stadtrat über einen Vorstoß der Linksfraktion beraten, in die Zoo-Eintrittskarte generell eine Fahrberechtigung für Busse und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zu integrieren. Die Linke hält dies nicht nur aus sozialen Gründen für erstrebenswert. „Es ist eine Möglichkeit, preiswert zum Zoo zu kommen – und ökologisch“, hebt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Franziska Riekewald hervor. Sie plädiert dafür, den ÖPNV-Anteil für die Tarifzone 110, das Gebiet der Stadt Leipzig, auf den Preis für das Zoo-Ticket aufzuschlagen, „weil da alle etwas davon haben“. Doch wie hoch würde der Bimmelaufschlag pro Eintrittskarte dann ausfallen? „Es geht wahrscheinlich nur um 50 Cent bis einen Euro“, so Riekewald.

Stadt beziffert Kosten auf zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr

Im Rathaus – die Stadt ist Eigentümerin des Zoos – sieht man das etwas anders. Zwei bis drei Millionen Euro würde der Zoo pro Jahr für das Kombiangebot an die LVB zahlen müssen. „Aus finanzieller Sicht wäre insbesondere zu klären, wer die Kosten trägt beziehungsweise ob und in welcher Höhe möglicherweise städtische Zuschüsse notwendig wären“, heißt es aus dem zuständigen Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne).

Zwar existiert bereits ein Kombiticket, das „Zoo Leipzig ÖPNV Ticket“. Doch das ist auch nach mehr als zehn Jahren nahezu unbekannt. LVB-Sprecher Marc Backhaus beziffert gegenüber der LVZ den Verkauf auf im Schnitt 2000 Stück pro Jahr. „Das ist nicht viel im Vergleich zu anderen Tickets“, sagt er. Aber auch kein Wunder. Denn zu kaufen gibt es diese Zoo-Karte, die mit einer Berechtigung für den Stadtverkehr Leipzig aktuell 22,50 Euro pro Erwachsener kostet, nur an Fahrscheinautomaten, an den Servicepunkten und auf der Homepage der LVB. „Aber es gibt es nur ganz versteckt am Automaten“, beklagt Riekewald, „und selbst auf der Internetseite des Zoos wird nicht auf das Ticket hingewiesen.“ Darin enthalten ist ein ÖPNV-Anteil von 4,50 Euro für die Hin- und Rückfahrt innerhalb Leipzigs. Das ist 1,50 Euro weniger als mit einem regulären Fahrschein und nicht wirklich eine preisliche Alternative zum Zoo-Parkhaus (1375 Autostellplätzen), in dem pro Stunde ein Euro fürs Parken fällig werden. Zum Vergleich: RB zahlt nach eigenen Angaben pro verkauftem Ticket zwei Euro an den Mitteldeutschen Verkehrsverbund für die ÖPNV-Berechtigung.

Riekewald: Parkhaus ist billiger als Straßenbahn

Riekewald: „Viele Leipzigerinnen und Leipziger scheuen sich einfach, die Straßenbahn zu nehmen, wenn sie zu viert in den Zoo gehen. Das ist ihnen oft zu teuer. Deshalb nehmen sie das Auto, weil der Parkplatz dann viel billiger ist. Das Verkehrschaos am Zoo hat viel damit zu tun.“ Das Parkhaus solle vielmehr in erster Linie den Besuchern von auswärts zur Verfügung stehen. Wer in Leipzig wohnt, so die Linken-Politikerin, könne mit den Öffis bis vor den Zoo fahren.

Und was hält man dort davon? Der Zoo verweist nur auf laufende Gespräche mit den LVB. „Wir werden das Thema weiter intensiv diskutieren und prüfen“, sagt Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth – und deutet damit indirekt an, dass die Diskussion darüber hinter den Kulissen offenbar schon viel länger läuft. „Neben technischen und finanziellen Themen spielt auch die Besucherstruktur und das weit über die Tarifzone 110 hinausgehende Einzugsgebiet des Zoos eine Rolle bei der Bewertung der Möglichkeiten.“ So kauften Zoo-Besucher beispielsweise ihr Ticket eher am Eingang zum Zoo und nicht im Voraus.

„Ich weiß nicht, warum der Zoo sich so weigert?“, sagt Riekewald. „Bei Oper oder Gewandhaus stellt das niemand infrage.“ Sie hofft, am kommenden Mittwoch im Stadtrat eine Mehrheit für ihren Antrag zu bekommen. Mit ihm würde der Stadtrat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) beauftragen, per Gesellschafterbeschluss den Zoo anzuweisen, zu einer Lösung mit den Verkehrsbetrieben zu kommen und bis Ende März das Ergebnis zu präsentieren.