﻿Wegen „Macht- und Positionsspielchen“: Leipziger Stadtrat tritt aus Linke-Fraktion aus

Baumfällungen in Süptitz stehen in der Kritik – sind sie rechtens?

In Süptitz fielen stattliche Eichen im Hölzchenweg und Alleebäume in der Schmiedegasse in der Baumruhezeit. War das genehmigt? Das fragten Bürger zur Ratssitzung und sehen Handlungsbedarf in Dreiheide.