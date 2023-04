﻿Stadtrat will Silvesterböllerei in dicht besiedelten Gebieten einschränken

Was rechtlich zulässig ist, wird zumindest geprüft: Der Stadtrat hat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen, die Silvesterböllerei in dicht besiedelten Gebieten einzuschränken.

Feuerwerk auf dem Augustusplatz zum Jahreswechsel 2022/23 in Leipzig. Geht es nach einer Mehrheit im Stadtrat, soll die Silvesterböllerei in dicht besiedelten Gebieten zumindest eingeschränkt werden.

Leipzig. Die Stadt Leipzig will das Silvesterfeuerwerk künftig einschränken. Der Stadtrat stimmte einer Initiative von Bündnis 90/Die Grünen zu, dies zumindest detailliert zu prüfen. Hintergrund: Ein generelles Verbot lässt das Gesetz nicht zu. So soll nun wenigstens untersucht werden, welche Voraussetzungen für ein Verbot von Böllern mit ausschließlicher Knallwirkung in dicht besiedelten Gebieten vorliegen müssen. Ziel sind Vorschläge der Verwaltung, welche Bereiche dabei für mögliche Einschränkungen infrage kommen. Die Ergebnisse sollen Ende des zweiten Quartals vorliegen.

Die Stadt argumentierte, dass für umfängliche Verbote die rechtliche Grundlage fehle. Geregelt sei lediglich der besondere Schutz von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen. So verbiete die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe solcher Einrichtungen. Dabei geht es allerdings um den Brandschutz.

Viele Menschen beschweren sich über Knallerei

Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek findet, dass es für eine Mehrheit der Bevölkerung und aus Aspekten des Umweltschutzes nicht mehr zumutbar sei, wenn überall fast unbeschränkt geböllert werden darf. Hinzu kommt, dass viele Leute ihren Müll zurücklassen und die Kosten dafür die Allgemeinheit zu tragen habe. Möglich wäre, Feuerwerk oder eine Laser-Show an einem zentralen Platz unter Aufsicht durchzuführen und den Privateinsatz stärker zu reglementieren. „Knaller werden immer lauter und es gibt viele Menschen, die sich darüber beschweren“, sagte Kasek. Das würden auch Umfragen zeigen. Auch Tiere werden geschädigt, wie SPD-Mann Andreas Geisler ergänzte. „Wenn wir die Natur schützen wollen, muss es Bereiche geben, in denen nicht geböllert werden darf“, sagte Geisler.

Stadt soll zentrale Silvesterfeier prüfen

„Ich finde Silvesterfeuerwerk im Rahmen gewisser Regeln klasse“, entgegnete Sven Morlok (FDP). Jeder müsse nach seinem Gewissen entscheiden, wie er das neue Jahr begrüßt. Schon 2020 habe man festgestellt, sagte Michael Neuhaus (Die Linke), dass man privates Feuerwerk kaum einschränken kann. Denn in Sachsen gebe es kein Landesimmissionsschutzgesetz, wie in anderen Bundesländern. „Gut finde ich aber, dass wir prüfen, China-Böller und sonstige Dynamitriegel zumindest in dicht besiedelten Gebieten einzuschränken“, sagte er.

Die Verwaltung wurde zugleich beauftragt, Voraussetzungen zur Durchführung einer zentralen Silvesterfeier sowie deren Finanzierung zu prüfen. Dabei sollen Erfahrungen aus Berlin und Stuttgart einbezogen werden. Auch eine Infokampagne soll es geben.