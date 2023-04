﻿Strom und Gas: Leipziger Stadtwerke ermöglichen allen Kunden Wechsel in Online-Tarife

In der Pfaffendorfer Straße 2 haben die Leipziger Stadtwerke gerade ihr neues Kundenzentrum eröffnet. Dort kann nun auch die Kundschaft, die nicht so gewandt mit dem Internet ist, Vertragswechsel bei Strom und Gas vornehmen.

Leipzig. Auch Kunden, die keinen Internetzugang haben, können bei den Leipziger Stadtwerken auf Wunsch ihren Strom- oder Gastarif wechseln. Einen entsprechenden Vorschlag der Linke-Ratsfraktion griff das kommunale Unternehmen jetzt auf.

Durch einen Wechsel in die neuen Online-Tarife des Leipziger Versorgers lassen sich unter Umständen erhebliche Summen sparen. Auch „Bestpreis“-Kunden, deren Vertragslaufzeit noch nicht beendet ist, wird dieser Weg eröffnet. Allerdings konnte die Umstellung bisher nur im Internet-Kundenportal der Stadtwerke vorgenommen werden. Wer dort unter „Verträge und Tarifwechsel“ zum Abgleich seine Bankverbindung eintippt, bekommt die individuell möglichen Wechselangebote angezeigt – und kann die Änderung gleich online beauftragen.

Neuer Vertrag gilt für zwölf Monate

Der neue Vertrag gilt dann für ein Jahr und garantiert 100 Prozent Ökoenergie. Zum Beispiel sinkt dabei der „Bestpreis“ für eine Kilowattstunde Strom von 52,12 Cent auf im neuen Tarif „L-Strom.pur“ 31,08 Cent brutto. Letzteres ist nur noch geringfügig mehr als vor dem Beginn der jüngsten Energiekrise Ende 2021. Für eine vierköpfige Familie, die mit Gas heizt, kann die Ersparnis leicht 400 bis 500 Euro im Jahr betragen. Jedoch lohnt sich der Wechsel nicht zwingend für jeden Haushalt.

„Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden sehr am Herzen – genauso wie eine zukunftsorientierte Digitalisierung unserer Angebote und Services“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl. Dabei solle sich niemand ausgeschlossen fühlen. „Gern unterstützen wir Menschen egal welchen Alters, die nicht onlineaffin sind, sich diesem Feld zu nähern. Hierbei können sich die Kundinnen und Kunden in unserem neuen Beratungszentrum in der Pfaffendorfer Straße 2 persönlich helfen lassen. Dort sind moderne Arbeitsplätze eingerichtet worden, an denen geschulte Mitarbeiter einen Tarifwechsel gemeinsam mit den Kunden durchführen können.“

Das neue Beratungszentrum wurde am 4. April eröffnet. Es biete auch zahlreiche weitere Service-Leistungen und sei über die LVB-Haltestellen Goerdelerring sowie Lortzingstraße ideal mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, so Viereckl. Am früheren Standort in der Katharinenstraße 17 sei der Mietvertrag ausgelaufen. Hingegen gehöre das Gebäude in der Pfaffendorfer Straße 2 den Stadtwerken selbst. Geöffnet ist dort Montag und Mittwoch 8-16 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10-18 Uhr, Freitag nur nach Terminvereinbarung (zum Beispiel unter Telefon 0341 1213333).

Forderungen der Linken erfüllt

Zuvor hatte die Ratsfraktion der Linken gefordert, den Tarifwechsel auch für Kundinnen und Kunden zu ermöglichen, die nicht internetaffin sind. Oft betreffe das ältere Menschen, die dem kommunalen Versorger schon seit Jahrzehnten die Treue halten, argumentierte Fraktionschef Sören Pellmann. „Diese Stammkundinnen und Stammkunden haben in großen Teilen den Stadtwerken trotz Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes die Treue gehalten und neigen weniger häufig zum Anbieterwechsel. Es ist auch die soziale Verantwortung des städtischen Energieanbieters, allen Kundinnen und Kunden diesen Tarifwechsel zu ermöglichen.“

Laut Linke-Stadtrat Volker Külow hat die Corona-Pandemie den Trend zur Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt beschleunigt. „Kehrseite dieser Entwicklung ist die Ausgrenzung vornehmlich älterer Menschen. Wer beispielsweise nicht über Smartphone-Apps einkaufen kann oder will, hat immer seltener Zugang zu spezialisierten und durchaus auch günstigeren Angeboten“, monierte der Fraktionssprecher für Soziales und Gesundheit.