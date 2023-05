﻿Leipziger Start-up bringt ukrainische IT-Talente mit deutschen Firmen zusammen

Leipzig. Als im Februar 2022 Russland die Ukraine überfiel, zögerte Boris Parasochka nicht lange: Der in Leipzig lebende Ukrainer gründete die Initiative „Leipzig helps Ukraine“, die inzwischen Tausende bei ihrer Flucht bis in der Messestadt unterstützt und unzählige Hilfstransporte organisiert hat. Auch heute ist der 31-Jähriger noch als Vermittler aktiv – allerdings auf andere Art als bisher. Zusammen mit einem Freund hat Parasochka in Leipzig ein Unternehmen gegründet, das dem hiesigen Fachkräftemangel mit ukrainischen IT-Experten begegnen möchte.

Osnova – so heißt das Start-up mit Sitz in der Eisenbahnstraße. Zu den beiden Gründern gehört auch Denys Holovatyi, der wie sein Kompagnon schon vor acht Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kam. Beide lernten sich auf einer Tagung für Künstliche Intelligenz kennen, im Sommer 2022 wurde die Idee einer gemeinsamen Firma dann Realität. „Osnova ist eine digitale End-to-End-Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, IT-Talente aus der Ukraine mit deutschen und europäischen Mittelstandsunternehmen zusammenzubringen“, erzählt Holovaty.

Perspektiven für ukrainische IT-Talente in Sachsen

Konkret geht es etwa um gezielte Software-Entwicklung, aber auch um Unterstützung bei einzelnen Projekten, um Schulungen, um den Aufbau von Teams bei den Geschäftspartnern. Die beiden Jungunternehmer nutzen dafür ihre Kontakte in die alte Heimat. „Wir wollen dem ukrainischen IT-Spezialisten eine Perspektive bieten, durch neue Aufträge in Arbeit zu bleiben. Denn durch den Krieg haben vor allem ukrainische Digitalagenturen und IT-Firmen inzwischen kaum noch Aufträge“, so Parasochka. Gerade in dieser Branche gebe es viele Menschen mit guter Ausbildung. „Die Ukraine gehört beim Outsourcing von IT-Fachkräften zu den Top-3-Ländern in Europa“, sagt Holovatyi.

Auf der anderen Seite seien auch in Deutschland manche Probleme offenkundig: „Seitdem ich hier angekommen bin, wird über Fachkräftemangel gesprochen.“ Von mehr als 100.000 fehlenden Mitarbeitern sei die Rede. „Diese Zahl wird mit den zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung und die Alterung der Gesellschaft sicher noch weiter steigen.“ Warum also nicht beide Welten zusammenbringen? Die beiden jungen Ukrainer wollen dabei in Leipzig Vorreiter sein: „Wir verstehen die Besonderheiten, sprechen die Sprachen und sind von der Expertise unserer Landsleute überzeugt“, ergänzt Parasochka.

Erste Erfolge gibt es auch schon zu vermelden: Von einem neuen Auftragsmanagement-System für einen großen deutschen Dax-Konzern ist die Rede, von der Entwicklung einer App samt Markteinführung sowie von organisierten Partnerschaften zwischen zwölf ukrainischen und fünf deutschen Unternehmen. Unter anderem habe auf Vermittlung aus Leipzig die Kiewer Firma DTeam zusammen mit dem Berliner Unternehmen Other Land eine Software entwickelt.

Sprachprobleme in deutschen Firmen verhindert Fachkräfte

Nicht immer läuft allerdings schon alles glatt. So fehlt es bislang noch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in Deutschland – beispielsweise können ukrainische Männer ihr Land nicht verlassen. Die Zusammenarbeit läuft deshalb bisher in der Regel virtuell. „Das größte Problem momentan ist aber, dass einige deutsche Firmen noch nicht bereit sind, im Arbeitsalltag auch Englisch zu sprechen. Es wird stattdessen erwartet, dass die Projektpartner auf sehr hohem Niveau Deutsch beherrschen“, hat Parasochka festgestellt. Wolle Deutschland den Fachkräftemangel bewältigen, müssten sich viele Unternehmen umstellen.

Wenn Boris Parasochka und Denys Holovatyi an die Zukunft denken, dann sehen sie die Ukraine als Teil der europäischen Familie mit einem starken wirtschaftlichen Austausch. Sie hoffen, dass ihr Start-up dabei ein wichtiger Baustein sein wird. „Wir möchten dazu beitragen, dass die Ukraine Teil der europäischen Familie wird und dass wir in Zukunft von Tomaten aus den Niederlanden, Wein aus Frankreich, Autos aus Deutschland und IT-Lösungen aus der Ukraine sprechen können.“