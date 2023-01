﻿Clemens Meyer: Wenn der Föhn in die Stadt hineinweht

LVZ-Kolumnist Clemens Meyer geht schon länger der Frage nach, warum in Leipzig – außer ihm selbst – niemand diesen besonderen Wind bemerkt, der den Himmel zu Boden drückt.

Leipzig. Seit einigen Jahren vertrete ich vehement die These, dass es in Leipzig einen Föhn gibt beziehungsweise dass ein Föhn immer dann von den sanft abfallenden Hängen unserer Tieflandsbucht in unsere Stadt hineinweht, wenn die klimatischen Bedingungen dafür günstig sind. Dann steigt plötzlich zum Abend hin die Temperatur merklich an, spielt das Barometer verrückt, drückt der sächsische Himmel auf uns nieder.