﻿Eric Weber: Der Untergang – kommt auch diesmal nicht

Die Stimmung in Stadt und Land ist viel schlechter, als die Lage ist. Findet LVZ-Kolumnist Eric Weber in der Reihe „Leipziger Stimmen“. Und warnt uns alle vor den Prophezeiungen, die sich selbst erfüllen.

Leipzig. Klima- und Energiekrise hier, Corona da, Inflation dort, dazu Kriege, Überalterung, eine irre Fußball-WM in Katar mit dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft, Fachkräftemangel und andere leidige Themen. Nachrichten können gerade richtig depressiv machen. Es scheint, als wäre Deutschland – vielleicht sogar die ganze Welt – auf einem unaufhörlich absteigenden Ast. Hat man dieser Tage das Vergnügen, mit der Deutschen Bahn zu fahren, oder muss den Verwaltungsakt einer Behörde überstehen, verstärkt sich dieses Gefühl. Kaputte Infrastruktur, überbordende Bürokratie und eine rein ideologische Politik finden sich scheinbar überall. Seit vielen Jahren schreiben uns aufgeregt sächselnde Diskutanten an den Stammtischen Leipziger Kleingartenkneipen sowie Autoren in diversen Magazinen ab – und in TV-Talkshows darf primär derjenige sprechen, der am meisten meckert. Der Untergang der eigenen Gesellschaft scheint der Deutschen liebstes Hobby zu sein.

Max Mustermann muss für einen Fernseher weniger arbeiten als früher

Erstaunlich eigentlich nur, dass wir immer noch da sind. Dass die allermeisten hier immer noch gut leben. Dass sich das Leben und der Wohlstand für das Gros in den vergangenen 30 Jahren verbessert hat – und das trifft insbesondere auf uns Ostdeutsche zu. Aus der verdreckten Ruinenstadt Leipzig mit über phasenweise weit mehr als 20 Prozent Arbeitslosigkeit ist heute eine der schönsten und zukunftsträchtigsten Städte Deutschlands geworden. Schon bald hat Leipzig wieder so viele Einwohner wie zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und auch Deutschland hat – entgegen aller Prognosen – so viele Einwohner wie noch nie. Im Übrigen ist auch die Zahl der Erwerbstätigen auf Rekordniveau. Auch in Sachsen – und dies nicht zuletzt aufgrund massiver Investitionen von Unternehmen wie BMW, Beiersdorf, Infineon und Bosch sowie der öffentlichen Hand. Und auch die Reallöhne, also die inflationsbereinigten Löhne, sind sowohl in Leipzig als auch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Auch wenn das sicherlich nicht für jede Berufsgruppe zutrifft, muss Max Mustermann heute viel kürzer arbeiten, um sich ein Brot oder einen Fernseher leisten zu können als in den 50er- oder 60er-Jahren.

Zur Person Eric Weber, 1987 geboren in Riesa, verhilft Leipzig seit einigen Jahren zu einem Namen in der jungen Gründerszene: In seinem SpinLab, einer Art Labor auf dem Spinnereigelände, hilft er seit 2014 kleinen Unternehmen dabei, ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Die Zahl der registrierten Straftaten in Deutschland sinkt seit Anfang der 90er-Jahre kontinuierlich – auch in Leipzig. Global geht es im Kampf gegen die Kindersterblichkeit und im Bemühen um eine Alphabetisierung in den letzten Jahrzehnten extrem voran. Weltweit wurden so viele Solarmodule installiert wie noch nie – die meisten davon in China, aber viele auch in unserer Region. Am Hainer See im Landkreis Leipzig entsteht der größte Solarpark Deutschlands. Und in der Lausitz ist mit der Gigawatt-Factory bereits ein noch größeres Grünstromprojekt geplant. Wer will und etwas Glück hat, sieht mittlerweile sogar Champions-League-Siege in Leipzig; etwa gegen Real Madrid. Die Liste ließe sich mühelos erweitern – auch wenn der Blick in viele Medien und auf Social-Media-Plattformen aktuell nur zum Trübsalblasen verleitet.

Für viel zu viele war früher alles besser

Es ist daher fast schon absurd zu hören, dass für viel zu viele früher alles besser war. Das ist nachweislicher Unsinn! Es gab bestimmt bessere Dinge, aber eben auch schlechtere. Hier kommt die Psychologie des Menschen zum Tragen, denn durch den sogenannten Negativity Bias haben wir einen Fokus auf die Wahrnehmung negativer Inhalt. Das ist quasi ein urzeitlicher Mechanismus, der uns vor Gefahren schützen soll. Im heutigen Informationszeitalter verursacht dieser Schutzmechanismus – also das schnellere und intensivere Verarbeiten von negativen Reizen –, dass wir negative Nachrichten und Schlagzeilen besser wahrnehmen. Und damit auch eher klicken und so für Werbeeinnahmen sorgen.

Auch dadurch ist die Stimmung aktuell viel schlechter als die Lage. Volkswirte verweisen (noch) auf eine erstaunlich robuste wirtschaftliche Entwicklung, während die Zukunftserwartungen bei den meisten Unternehmern trübe sind. Dabei zeichnen sich selbst für einige der aktuellen Krisen bereits Verbesserungen ab. Es muss diesen Winter nirgendwo kalt bleiben. Die Gaspreise im Großhandel – auch die in Leipzig an der EEX gehandelten – sind längst wieder gesunken und werden dank der Energiepreisbremse hoffentlich auch zu sinkenden Energiekosten für Verbraucher führen. Das Gesundheitssystem wurde während Corona belastet, aber nie überlastet. Extreme Maßnahmen wie in China, wo die Bevölkerung drei Jahre lang jederzeit damit rechnen musste, über Wochen eingesperrt zu werden, hat es nicht gegeben. Gegenwärtig spüren noch Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel etwas von der Pandemie, während der ein oder andere Fachmann (und Politiker) das Ende der Seuche proklamiert.

Wir haben es selbst in der Hand

Heißt das, alles ist gut und wir können uns zurücklehnen? Nein, leider nicht! Der andauernde Pessimismus birgt die Gefahr von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wenn zukünftig alles schwieriger wird, muss ich heute sparen statt konsumieren. Und tatsächlich stieg zumindest bis vergangenes Jahr die Sparquote in Deutschland kontinuierlich an. Wenn die Welt ohnehin verloren ist und die Chinesen sowieso nicht mitmachen, brauchen wir ja auch in Deutschland nicht überall Windräder aufzustellen. Wenn die Rente ohnehin unsicher ist, brauche ich auch nicht vorzusorgen. Und wenn es zukünftige Generationen nur schlechter haben, brauchen wir keine Kinder mehr zu zeugen. Negatives Denken führt zu negativem Handeln.

Dabei haben wir es selbst in der Hand, ob die negativen Prognosen von heute eintreten oder eben nicht. Wir müssen kluge und innovative Lösungen finden, statt Probleme zu zerkauen und uns deswegen selbst zu zermürben. Das ist uns auch schon gelungen – öfter als man glaubt. Der Kollaps ist stets ausgeblieben, das gern als „kranker Mann Europas“ bezeichnete Deutschland ist immer wieder aufgestanden. Es wird auch dann neue Wege gehen, wenn andere Krisen kommen. Gerade wir Ostdeutschen bringen Erfahrung mit Transformationsprozessen mit. Jede Einzelne und jeder Einzelne sowie die gesamte Gesellschaft müssen lernen, Probleme auszuhalten und Lösungen schneller umzusetzen. Insofern: Bleiben Sie bitte optimistisch und lassen Sie sich Weihnachten nicht versauen!

Von Eric Weber