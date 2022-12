﻿Alle Jahre wieder – hoffentlich: Carolin Masur über die Faszination Weihnachtsmarkt

Carolin Masur ist eine der „Leipziger Stimmen“ der LVZ – und freut sich in ihrer neuesten Kolumne auf die Zeit der Weihnachtsmärkte. In diesem Jahr folgt sie dem Beispiel eines Freundes und geht in Sachsen auf Tour.

Sie ist eine der „Leipziger Stimmen“ der LVZ: Opernsängerin und Moderatorin Carolin Masur an ihrem Lieblingsort in Leipzig, der Moritzbastei.

Leipzig. Es gibt sie überall. Verweigerer, Boykottierende und die Ist-mir-egal-Fraktion. Und dann gibt es die Ausgehungerten, Begeisterte und Jubelnde. Ich meine damit nicht die Fußball-WM.

Endlich haben alle Weihnachtsmärkte wieder geöffnet. Nachdem es im letzten Jahr einen deutschen Flickenteppich gab. Hier in Sachsen Traurigkeit und Frust. Ein, ach was, mehrere komplette Jahresgeschäfte gingen flöten. Obwohl in anderen Regionen, zum Beispiel in Hamburg, Weihnachtsmärkte öffnen durften (mit Auflagen natürlich). Und trotzdem war es für Manni, einen Freund aus Hamburg, nahezu eine Katastrophe. Warum?

Manni gehört zur Spezies der Weihnachtsmarkt-Hopper. Schon die Reisevorbereitung immer eine Vorfreude, erzählt er. Berufliches, verschiedene Städte und Freunde besuchen steht seit Jahren im Dezember in seinem Kalender.

Die einen sind fasziniert vom Trubel, den anderen ist der völlig egal

Alle Jahre wieder teilt sich also die Welt. Die einen leben davon und schauen aufs Geschäft. Andere können es kaum erwarten und kommentieren das Aufrichten der großen Tanne auf dem Markt, ob er eine „Krücke“ ist oder prall gefüllt mit grünen Zweigen. Oder sie begutachten den Aufbau und das Einräumen der Verkaufsbuden. Anderen wieder ist es vollkommen egal. Und zähfließende Menschenmassen in den engen Gängen abstoßend, lästig und beängstigend. Auch das kann ich vollkommen verstehen.

Und so frage ich mich: Was ist eigentlich das Besondere? Da ich gern Menschen beobachte, gehe ich tagsüber, wo es weniger besucht scheint.

An einem sonnigen Nachmittag beobachte ich ein etwa zehnjähriges Mädchen mit pinkfarbener Jacke, die nicht nur wie das berühmte Einhorn ausschaut, sondern Oma und Opa auch genauso hinter sich herzieht. Von einer zur nächsten Bude - immer den verführerischen Gerüchen nach. Es duftet nach einer Mischung aus Zimt, Fleischspieß, Langos und gebrannten Mandeln. Dazu läuft Last Christmas in Blockflötenbearbeitung – nun ja.

Zur Person Carolin Masur, geboren 1966 in Berlin, ist die Tochter des Dirigenten Kurt Masur. Nach dem Umzug der Familie nach Leipzig sang sie unter anderem im Gewandhaus-Kinderchor. Später studierte sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und ist aktuell als Opernsängerin und Moderatorin tätig. Carolin Masur lebt in Leipzig.

Dem Mädchen ist das schnuppe, die Augen leuchten so wie die bunten glitzernden Auslagen. Besonders Pink-Rot-Schimmerndes wird begeistert kommentiert. Wie schön, denke ich. Für ihr bisheriges Leben sind zwei Jahre ohne Weihnachtsmarkt eine verdammt lange Zeit. Oma und Opa haben Appetit auf Glühwein. Das Kind mag nur was Süßes. Oma bietet vernünftigerweise an, das duftende Gebäck durch Drei zu teilen. Man überlegt sich das Finanzbudget genauer in diesem Jahr.

Vertrautheit und Gemütlichkeit machen einen Teil des Zaubers aus

„Schau mal, da ist wieder der Mann mit den weißen Haaren.“ Ich schaue in den Glühweinstand und tatsächlich, es stimmt – diesen Mann kenne ich auch schon seit zehn Jahren. Also, sein Gesicht vom Sehen. Manni aus Hamburg fällt mir jetzt wieder ein. Er kennt ihn bestimmt auch – zumindest vom Sehen.

Vielleicht ist das der Zauber? Die Vertrautheit, Gemütlichkeit. Die gewohnten Begegnungen. Gleiche Stände und wie zu Freunden gewordenes Verkaufspersonal wiederzusehen, in der Stadt willkommen zu heißen. Ähnlich beschrieb es Manni auch. In Leipzig habe er sich immer wie im Rheinland gefühlt – das ist positiv gemeint. Man steht nie allein irgendwo. Kommt sofort ins Gespräch, sowieso am Glühwein-Stand.

Zumindest wusste er auch nach den vielen Marktbesuchen, wenn wir uns trafen, immer noch genau, wo es guten (würzigen, nicht so süßen) Glühwein gibt. Und wenn er seine Meinung des letzten Jahres bestätigt fand, schmeckte es umso besser. Wo gab es den besten? fragte ich ihn. Ein wirklich selbst gemachter in einer Kleinstadt in Sachsen. Orangenscheiben, Zimtstangen, mit Beeren drin, wenig Zucker. Vorher aber immer als Basis eine Bratwurst.

Ich verfolge die Einhorn-Familie jetzt nicht weiter und begebe mich auf die Suche nach regionalen Angeboten. Ein Teil des Marktes ist in Käthe Wohlfahrts Hand mit handelsüblichem Baumbehang.

Dazu gibt es Regionales. Ein Drechsler aus Olbernhau, eine Zeichnerin mit lustigen Tiermotiven, zwei Töpferinnen aus Leipzig, Lederwaren aus Gera, Zinnfiguren aus Freiberg, Fleischer aus Thüringen und so weiter.

Warum werben die Leipziger Bäcker nicht für ihre Stollen?

Warum Leipziger Bäcker wie Wendl, Bäckerei Krätzer (wie ich finde, der beste Stollen der Stadt) nicht namentlich groß anpreisen, frage ich mich. Das goldene Logo des Original Dresdner Stollen-Stands nebenan überragt. Keine Frage, der ist auch sehr gut. Und Original Erzgebirgischen Stollen (den gibst auch?).

In Zwickau bietet man zusätzlich zum allgemeinen Marktangebot regionalen Künstlern eine Plattform. Immer am 1. und 2. Adventswochenende trifft man sich auf einer Fläche rund um den Dom. „Kultour Z“ heißt der Veranstalter. Schmuck, Kerzenziehen, Künstlerisches für den Baum, Schmiedewerk, Holzskulpturen. Unikate – das besondere Geschenk. Man kann die Bildhauerfamilie auch beim Eisskulpturenschnitzen beobachten. Mit Motorsägen-Gebrumm im Domhof. Wenn es schön kalt ist, bleiben die Skulpturen mindestens bis zum nächsten Tag bunt beleuchtet stehen. Und verändern die Struktur.

Ich hoppe am Wochenende auch – es geht nach Zwickau

Manni hat mich infiziert – ich hoppe dieses Wochenende nach Zwickau. Dieses Jahr kommt er leider nicht nach Sachsen. Er bedauert es. Je weiter östlich er ins Land zog, umso mehr Mitbringsel finden sich in seiner Wohnung. Wirtschaftlich besehen spricht das als Verkaufssieger für die Neuen Bundesländer. Baumkugeln geschmackvoll selbst bemalt, Osteuropäische Kunst, die er in Hamburg nie bekommen würde. Die Nähe zu slawischen, polnischen, sorbischen Regionen, Verkäufern hat ihn begeistert. Wozu sollte man sonst auch die Weihnachtsmärkte hoppen, wenn es überall das Gleiche gäbe?

Und zum Abschluss des Bummels – egal ob hier oder woanders – immer ein Schmalzgebäck, so muss das. Wie sein Magen das aushält, frage ich. Ich habe das Gefühl, es gibt einen jährlich zu dieser Zeit mutierenden Weihnachtsmagen, sagt er. Aha.

Genüssliche frohe Weihnachten!

Von Carolin Masur