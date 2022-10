﻿Warum Innovationen ein Gegenmittel zur Krise sind – erklärt SpinLab-Chef Eric Weber

Sollten wir angesichts der aktuellen Krisen den Kopf in den Sand stecken? LVZ-Kolumnist Eric Weber sagt klar: Nein! Und er plädiert für Innovationen in unsicheren Zeiten.

Leipzig. Viele Leipziger spüren die aktuell stark steigenden Preise täglich oder zumindest am Monatsende bereits deutlich. Die Preise für Strom und Gas sind in den letzten Monaten aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine stark gestiegen und auch die Waren des täglichen Bedarf, insbesondere diejenigen zu deren Produktion viel Energie notwendig ist, werden zunehmend teuer. Die Inflationsrate ist zuletzt auf ein Rekordniveau von zehn Prozent geklettert – Werte, die wir Deutschen sonst seit Jahrzehnten nur aus weniger entwickelten Ländern kennen. Soweit ist das alles bekannt und man versucht sich bestmöglich darauf einzustellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Probleme werden sich in immer weitere Bereiche ausdehnen

In den nächsten Monaten werden wir wohl leider sehen, dass sich die Probleme in immer weitere Bereiche ausdehnen. Ein Überblick über die Folgen und – noch schlimmer – die Folgen der Folgen ist in unserer extrem komplexen Gesellschaft kaum noch möglich. Wer hätte beim Kriegsausbruch gedacht, dass die Stickstoffwerke Piesteritz in Wittenberg systemrelevant sind? Der Düngemittelhersteller produziert nämlich auch den Harnstoff AdBlue, welcher für Dieselfahrzeuge unabdingbar ist. Steht deren Produktion aufgrund des hohen Gaspreises still, stehen mit Zeitversatz Hunderttausende Lkw still und die Versorgung droht zusammenzubrechen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Großbäckereien sind bereits in die Insolvenz gerutscht – die Brotpreise steigen daher spürbar. Für einige deutsche Banken, die besonders im Energiesektor engagiert waren, steigen die Risiken. Sehr viele Krankenhäuser – zuletzt ohnehin stark durch die Corona-Krise belastet – stehen aufgrund der hohen Energiekosten vor dem Aus und bedrohen die Gesundheitsversorgung im Lande. Die Preise für den Personennahverkehr werden vermutlich ebenfalls weiter steigen.

Einiges an Lebensqualität könnte verloren gehen

Die Energiekrise beeinflusst zunehmend auch unsere Freizeitgestaltung. Die Temperatur in den Leipziger Schwimmhallen wurde längst abgesenkt. In vielen Saunen ebenfalls – direkt auf Umgebungstemperatur. Im Bereich Kultur und Sport droht zahlreichen Vereinen und Institutionen der Exitus. Nicht nur wegen den steigenden Kosten für den Betrieb der Kultureinrichtungen und Sportstätten, sondern auch weil viele Sponsoren ihr Engagement kritisch beleuchten müssen.

Gerade in einer Stadt wie Leipzig, in der viele der größten ansässigen Unternehmen wie VNG, EEX oder Leipziger Gruppe allesamt aus dem Energie- und Versorgungsbereich stammen, könnte einiges an Lebensqualität verloren gehen, wenn diese Unternehmen sich ihr bisheriges gesellschaftliches Engagement nicht mehr leisten könnten. Aus der Wirtschaftskrise würde eine Gesellschaftskrise.

Fokus liegt aktuell eher auf einer wirtschaftlichen Stabilisierung

Auch Jungunternehmer sind betroffen. Unter Investoren herrscht aktuell große Zurückhaltung, und Kunden lassen sich im Moment schwerer überzeugen als in wirtschaftlich stabileren Zeiten. Die Finanzierungsvolumen und -aussichten gehen deutlich zurück, sodass deutschlandweit viele Start-ups Mitarbeiter entlassen mussten. Innovationen werden daher verlangsamt und auch der Fokus von Großunternehmen liegt aktuell eher auf einer wirtschaftlichen Stabilisierung, denn auf Erneuerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Weltneuheiten entstanden in der Welt-Finanzkrise 2007

Kann man deswegen den Kopf in den Sand stecken? Keineswegs. Viele heute besonders wertvolle Unternehmen wie die Finanzplattform smava, die Münchener Kundenserviceplattform B2X, das Fitnessarmband FitBit und die Gaming-Plattform twitch entstanden zu Zeiten der Welt-Finanzkrise 2007. Viele Weltneuheiten großer Unternehmen wie der Amazon Kindle, Apple TV, das iPhone oder Pepsi Zero Sugar wurden in diesem Jahr eingeführt.

Sie sind heute nicht nur die Basis wirtschaftlicher Erfolge und Zehntausender Arbeitsplätze, sondern – zumindest zum Teil – die Grundlage für gesellschaftliches Engagement der Unternehmen. Und natürlich für Steuern, die der Staat kassiert.

Zur Lösung der Krisen werden Innovationen dringend benötigt, was nicht zuletzt das Mainzer Start-up BionTech gezeigt hat. Im Übrigen drehte allein durch deren Steuern der defizitäre Haushalt der Stadt Mainz zu einem großen Überschuss, der nun wieder für gesellschaftliche Themen investiert werden kann.

Wirtschaftliche Erfolge sind Basis der sozialen Marktwirtschaft

Bei aller Diskussion über sogenannte Übergewinne, die Fairness von Subventionen und ob zuvor profitable Unternehmen einfach nur schlecht gewirtschaftet haben und sich nun in schwierigen Zeiten um Verantwortung und Risiken drücken, sollten wir hierbei nicht vergessen, dass die wirtschaftlichen Erfolge der Unternehmen die Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft bilden. Als Arbeitgeber, als Steuerzahler und oftmals auch als Sponsor für gesellschaftliche Aktivitäten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtig, angeschlagene Unternehmen zu retten

Es ist daher richtig und wichtig unverschuldet angeschlagene Unternehmen zu retten, insofern diese eine nachvollziehbare Vorstellung für ein zukünftig tragfähiges Geschäftsmodell haben. Damit die Wirtschaftskrise die Gesellschaft nicht zusätzlich belastet.

Zudem sollten wir nicht vergessen, dass auch in anderen Weltregionen fleißig weiter investiert wird. Statt sich von unsicheren Aussichten lähmen zu lassen, sollten wir daher mutig vorangehen und Lösungen für die Krisen selbst finden und entwickeln. Damit wir für die Zukunft unsere Wirtschaft und damit unsere Gesellschaft stärken.

Zur Person: Eric Weber, 1987 geboren in Riesa, verhilft Leipzig seit einigen Jahren zu einem Namen in der jungen Gründerszene: In seinem SpinLab, einer Art Labor auf dem Spinnereigelände, hilft er seit 2014 kleinen Unternehmen dabei, ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Von Eric Weber