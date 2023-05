Rund um die Paul-Gerhardt-Kirche

Leipziger Süden feiert beim 30. Straßenfest am Connewitzer Kreuz

Zum 20-jährigen Jubiläum rollten die Veranstaltenden zur Feier des Tages einen 180 Meter langen roten Teppich aus. In diesem Jahr feiert das Connewitzer Straßenfest den nächsten runden Geburtstag. (Archivbild)

Kreative Aktionen machten das Straßenfest in Leipzig-Connewitz weit über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt. Zum 20. Geburtstag der Partry etwa rollten die Veranstalter einen roten Teppich aus. An diesem Wochenende steht der nächste runde Jahrestag an.