﻿Leipziger Südfriedhof: Leiche des mutmaßlichen Reichstagsbrandstifters exhumiert

Leipzig. Auf dem Leipziger Südfriedhof könnte ein Stück deutscher Geschichte neu geschrieben werden. Hier liegt Marinus van der Lubbe begraben, der den folgenreichen Reichstagsbrand vom 27. Januar 1933 gelegt haben soll und zum Tod mit dem Fallbeil verurteilt worden war. Fast genau 90 Jahre später wurde der Leichnam des niederländischen Kommunisten exhumiert.

Am Morgen des 25. Januar 2023 hat Alfred E. Otto Paul das Grab geöffnet. Er ist Vorsitzender der Paul-Benndorf-Gesellschaft, die sich um den Erhalt und die Pflege kunsthistorisch oder geschichtlich bedeutsamer Grabstätten auf Leipziger Friedhöfen kümmert. Zuerst wurde ein tonnenschwerer Stein mit einem Bagger von der Grabstelle gehoben, berichtet Paul. „Und dann mussten wir mit Fingerspitzengefühl weitermachen – mit Spaten und zum Teil mit einer ganz kleinen Schaufel.“ Der Leichnam sei unbekleidet gewesen, der Kopf habe daneben gelegen. Zusammen mit Dr. Carsten Babian, leitender Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig, wurden der Kopf und mehrere Knochen aus der Grube befördert. „Herr Dr. Babian hat dann den Schädel geöffnet und das Gehirn herausgeholt – es war sehr gut erhalten“, erzählt Friedhofsforscher Paul, „ein Bilderbuchgehirn.“ Auch der Sarg habe sich nach rund 90 Jahren in einem guten Zustand befunden. Hirn und einige Skelettteile liegen nun im Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig. „Alles andere haben wir wieder bestattet, die weiteren Gebeine wurden wieder beigesetzt und das Grab verschlossen“, so Paul.

Der Reichstagsbrand Am Abend des 27. Februar 1933 ging der Berliner Reichstag in Flammen auf. Die vier Wochen zuvor an die Macht gekommenen Nazis behaupteten, die Kommunisten hätten das Gebäude angezündet. Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847–1934) gab mit einer Notverordnung der NSDAP freie Hand, den angeblichen Umsturzversuch niederzuschlagen. Die Grundrechte der Verfassung wurden außer Kraft gesetzt, Nazi-Gegner von einer Terrorwelle überrollt. Vor dem Leipziger Reichsgericht begann am 21. September 1933 der Reichstagsbrandprozess. An 57 Verhandlungstagen befragte der IV. Strafsenat 254 Zeugen und sieben Sachverständige. Zeitweise zogen die Richter in einen unzerstörten Reichstagssaal nach Berlin, um sich ein Bild vom Tatort zu machen. Am 23. Dezember sprach der Senat die bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitroff (1882–1949), Blagoi Popow (1902–1968) und Wassil Tanew (1897–1941) frei, sie fanden danach Aufnahme in der Sowjetunion. KPD-Funktionär Ernst Torgler (1893–1963) blieb trotz Freispruchs bis 1935 in Haft. Der Holländer Marinus van der Lubbe (1909–1934) wurde schuldig gesprochen und am 10. Januar hingerichtet. 2007 hob die Bundesanwaltschaft das Urteil auf, weil es auf NS-Unrecht beruhte.

Van der Lubbe hatte die Tat vor dem Leipziger Reichsgericht gestanden. Doch immer wieder wurden Zweifel laut – unter anderem daran, dass er allein für die Tat verantwortlich gewesen sein soll. Vielleicht, so eine These, legten auch die Nazis selbst Hand an. Im Prozess hatte der 24-Jährige einen geistig verwirrten Eindruck gemacht. Das nährt bis heute Spekulationen, dass van der Lubbe unter Drogeneinfluss gesetzt worden sein könnte oder Gift verabreicht bekam. Ob das wirklich so war – darüber soll ein toxikologisches Gutachten Aufschluss geben, das derzeit am Institut für Rechtsmedizin erstellt wird.

Dieses Gutachten war aber nicht der eigentliche Anlass für die jetzige Exhumierung des Leichnams, der am 10. Januar 1934 anonym bestattet worden war. 1999 stellten holländische Künstler einen Grabstein in dreifacher Ausführung her – ein Exemplar steht in van der Lubbes Geburtsstadt Leiden, eines in Berlin, dem Ort des Reichstagsbrandes, und eines in Leipzig, wo er hingerichtet worden war. Doch den Leipziger Stein konnten die Künstler seinerzeit nicht auf das Grab setzen, weil zwischenzeitig ein Urnengrab an derselben Stelle entstanden war. Inzwischen ist aber die Ruhefrist dieses Grabs abgelaufen – man konnte sich wieder mit Marinus van der Lubbe befassen und seinen Stein, wie schon 1999 vorgesehen, an den richtigen Platz schaffen. Doch bevor das passiert, wollte Friedhofsforscher Paul Gewissheit. „Ich habe gesagt: Wir müssen nachsehen, ob er überhaupt noch dort liegt.“ Für ihn steht nach der Exhumierung „ohne jeden Zweifel“ fest, dass es sich tatsächlich um den Leichnam van der Lubbes handelt. „Der dritte Halswirbel wurde abgetrennt wie mit einer Rasierklinge.“

Ergebnis wird für April erwartet

Im Rahmen der Planungen habe man außerdem entschieden, das Institut für Rechtsmedizin mit einem toxikologischen Gutachten zu beauftragen, erklärt Friedhofsforscher Paul. Wegen der Fragezeichen rund um van der Lubbes Geständnis und seine Täterschaft. Bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen werde es keine Zwischenstände oder weitere Informationen geben, sagt David Quosdorf, Referent im Rathaus der Stadt Leipzig, der der Südfriedhof gehört. Das Ergebnis wird für April erwartet, wie die Pressestelle der Medizinischen Fakultät mitteilt. „Dann wissen wir alles“, erklärt Paul, „und dann werden auch die untersuchten Teile des Leichnams wieder beigesetzt.“

Fest steht aus Sicht des Friedhofsforschers aber schon jetzt, dass mindestens Teile der Geschichte „van der Lubbe“ neu geschrieben werden müssten. „Es wurde berichtet, er habe bei der Enthauptung nicht still gehalten und das Fallbeil habe den Unterkiefer durchtrennt“, so Paul. „Das stimmt aber nicht – der Unterkiefer ist in bestem Zustand.“ Van der Lubbe sei auch nicht, wie teils berichtet, in doppelter, sondern nur in einfacher Grabestiefe beerdigt worden.