﻿Nur wenige bei Lützerath-Demo am Sonntag – Polizeihubschrauber kreist

Leipzig. Mit Bezug auf die Räumung des Protestdorfs Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Sonntagabend eine Demo in der Leipziger Südvorstadt am Alexis-Schumann-Platz gegeben. Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe mitteilte, hätten sich dazu rund 80 Teilnehmer versammelt. Der Protest sei weitestgehend friedlich verlaufen. „Es gab zwei Böllerwürfe, einen davon in Richtung Polizei“, so Hoppe. Gegen 21.30 Uhr hätten sich die Demonstrierenden zerstreut. Im Einsatz war dem Vernehmen nach auch ein Polizeihubschrauber.

Die Initiatoren der Kundgebung sprachen von 100 Teilnehmern, die sich mit den Menschen in Lützerath solidarisieren und gegen die aus ihrer Sicht übermäßige Gewalt durch die Polizei bei der Räumung des Braunkohledorfes am Samstag demonstrieren wollten.

