Urlaubssaison: Leipziger Tafel hat zu viele Lebensmittel – Aufruf zur Abholung

Leipzig. Abholen statt Spenden: Vor einigen Wochen rief die Leipziger Tafel übers Radio dazu auf, Lebensmittel abzuholen. Die ansonsten oft eher unter Lebensmittelknappheit leidende Einrichtung hatte auf einmal zu viel. Der Leiter der Leipziger Tafel Werner Wehmer erklärt diesen ungewöhnlichen Aufruf: „In der Urlaubszeit kommt es hin und wieder vor, dass wir auf einmal viel mehr Obst und Gemüse von den Supermärkten bekommen, also sonst.“

Die Tafeln hätten ausnahmsweise also ein Überangebot an frischer und schnell verderblicher Ware gehabt, die dann auch von Nicht-Bedürftigen gegen einen kleinen Beitrag geholt werden konnte. „Wenn wir nicht das gesamte Essen von Supermärkten holen, fragen sie sich, ob wir es nicht mehr nötig haben.“

Küche der Leipziger Tafel geschlossen

Außerdem erklärt Wehmer, warum Kundinnen und Kunden der Leipziger Tafel für zwei Wochen auf die warme Mahlzeit verzichten müssen, die es sonst wochentags in der Küche in der Jordanstraße gibt. Grund dafür: Der Koch ist im Urlaub, wie Tafel-Leiter Werner Wehmer auf LVZ-Anfrage erklärt. In Zeiten von Spendenknappheit für die Tafeln also kein Alarmsignal, beruhigte er. „Der Koch ist nur zwei Wochen weg, danach geht es wie gewohnt weiter.“ Ab dem 21. August können Kundinnen und Kunden dann wieder vor Ort für kleines Geld ein warmes Mittagessen bekommen.

Durchgehend zuverlässigen Ersatz für die zweiwöchige Schließung zu finden sei nicht leicht. „Wir wollen nicht, dass unsere Kundschaft weite Wege auf sich nimmt und dann vor verschlossener Tür steht, weil spontan jemand, der kochen sollte, abgesprungen ist“, so Wehmer weiter. Die fünf Lebensmittelausgaben der Tafel in Leipzig (Markranstädt, Markkleeberg, Lindenau, Volkmarsdorf und Paunsdorf) seien aber wie gewohnt geöffnet.

