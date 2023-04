﻿Leipziger Taxifahrer mit Teppichmesser ausgeraubt – es ging um Geld für Crystal

Tage vor der Tat habe er sich immer wieder mit Drogen „weggeschossen“, sagt der Angeklagte. Beim Prozess am Landgericht gesteht er am Freitag den Überfall auf einen Taxifahrer in Gohlis. An dem Opfer ging die Sache alles andere als spurlos vorbei.

Leipzig. Wüste Schlägereien im Fahrzeug, Fausthiebe von mehreren Männern durch aufgerissene Autotüren – in seinen fast 32 Jahren als Taxifahrer in Leipzig hat Uwe L. (Name geändert) schon einiges an Gewalt erlebt. „Aber ein bewaffneter Überfall, das war auch für mich neu“, sagt er an diesem Freitag im Landgericht als Zeuge in einem Prozess um schwere räuberische Erpressung. Uwe L. blieb in diesem Fall unverletzt, aber ausgestanden ist die Sache für ihn nicht. „Es geht mir noch immer durch den Kopf, dass auch etwas Schlimmeres hätte passieren können.“

Es war am 10. Oktober 2022 um 14.37 Uhr, als sein Taxi in die Zschochersche Allee bestellt wurde. Der Fahrgast nahm hinten rechts Platz, wollte nach Gohlis und sagte sonst nicht viel. Im Rückspiegel fiel Uwe L. auf, dass der junge Mann auffällig geweitete Pupillen hatte. In der Gohliser Bothestraße, ganz in der Nähe des Arbeitsamtes, stoppte das Taxi. Es war um 15.o7 Uhr, als Uwe L. sah, wie sein Fahrgast plötzlich ein Teppichmesser in seiner rechten Hand hielt.

Mit Drogen „immer wieder weggeschossen“

Was dann passierte, steht in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Demnach hat der 30-jährige Steve S. von dem Taxifahrer unter Vorhalt des Messers Bargeld in Scheinen verlangt und auf diese Weise rund 200 Euro erbeutet. „Er wollte Geld für Crystal besorgen“, sagt sein Verteidiger Ingo Stolzenburg zum Prozessauftakt. Der Angeklagte gestehe die Tatvorwürfe vollumfänglich ein.

Seit Jahren sei sein Mandant drogenabhängig. Eine Reihe von Vorstrafen hingen damit zusammen. Erst im August 2022 wurde Steve S. das letzte Mal aus der Haft entlassen. Zwei Wochen später habe seine Freundin Schluss gemacht, erzählt er vor Gericht. „Da habe ich mich immer wieder weggeschossen“, beschreibt er seinen exzessiven Rauschgiftkonsum. „Ich habe einfach keinen Halt gefunden.“ Auch in den Tagen vor der Tat ging es offenbar um nichts anderes als um den immerwährenden Rausch.

Angeklagter bestellte Taxi mit eigenem Handy

Steve S. konsumierte die Partydroge GBL („Liquid Ecstasy“) und immer wieder Crystal Meth, sagt er. Tagelang sei er wach gewesen, habe wegen der permanenten Schlaflosigkeit unter Strom gestanden. Noch eine halbe Stunde vor dem Taxi-Überfall habe er Crystal genommen. Über die Planung der Tat habe er nicht weiter nachgedacht.

So soll er das Taxi, dessen Fahrer er auszurauben gedachte, mit seinem Handy bestellt und nicht einmal die Rufnummer unterdrückt haben. Stunden nach dem Überfall habe er dann seinen Mobilfunkvertrag gekündigt, so das Gericht. Und dann muss er bei der Flucht vom Tatort auch noch versehentlich ein Foto mit seinem Handy gemacht haben, welches die Kripo für ihre Ermittlungen später gut gebrauchen konnte.

Steve S. wolle während der Haft im Maßregelvollzug untergebracht werden und in einer Entziehungsanstalt sein Drogenproblem in den Griff bekommen, berichtet Verteidiger Stolzenburg. Bereits Ende vorigen Jahres habe er sich an den Taxifahrer gewandt, um einen Täter-Opfer-Ausgleich zu erzielen. 500 Euro Schmerzensgeld seien bereits an Uwe L. ausgezahlt worden.

Taxifahrer: „Ich habe noch immer Schlafstörungen“

Das Opfer saß schon am nächsten Tag wieder am Steuer, 20 Fahrgäste täglich, böse Überraschungen inklusive. „Ich kenne Kollegen, bei denen es nicht so glimpflich abging“, sagt Uwe L.. „Einige können noch immer nicht wieder arbeiten.“ Oder sie bezahlen ihren Job mit dem Leben, wie ein Taxifahrer, der Anfang April in Berlin Grunewald von einem Fahrgast in den Hals gestochen wurde. In Rostock ist ein Taxifahrer Mitte dieses Monats bei einem brutalen Angriff schwer verletzt worden, als ein Fahrgast mit einem Hammer auf ihn einschlug. In Leipzig wurde erst Anfang Februar ein Taxifahrer Opfer eines Raubes. Vier Männer ließen sich vom Thomaskirchhof in die Limburger Straße chauffieren und nahmen dem 58-Jährigen das Portemonnaie weg, wobei der Chauffeur verletzt wurde.

„Ich habe noch immer Schlafstörungen, das Thema geht mir im Kopf rum“, so Uwe L. „Und wenn jetzt ein Fahrgast einsteigt, der dem Angeklagten ähnlich sieht, muss ich sofort wieder an den Überfall denken.“

Der Prozess wird im Mai fortgesetzt.