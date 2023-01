Nach dem Absolvieren der Grundschule können sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern aussuchen, an welchem Gymnasium oder an welcher Oberschule der Bildungsweg fortgesetzt werden soll. Als Entscheidungshilfe veranstalten die weiterführenden Schulen alljährlich Tage der offenen Türen oder Schnuppertage – so wie jetzt am Wurzener Gymnasium.