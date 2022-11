﻿Leipziger Tierheim vermittelt jetzt Bengalkatzen – Offener Nachmittag im Dezember

Nach der Rettung von 25 Bengalkatzen vor gut zwei Wochen sucht das Leipziger Tierheim für die außergewöhnlichen Tiere nun neue Halterinnen und Halter. Am 11. Dezember ist zudem ein Adventsnachmittag in der Nothilfe geplant.

Leipzig. Das Fell wie ein Leopard, aber nur so groß wie eine normale Hauskatze: Bengalkatzen sehen nicht nur außergewöhnlich aus, sie sind es auch. Im Leipziger Tierheim waren zuletzt mehr als zwei Dutzend dieser Tiere notgedrungen untergekommen. Nun werden für die Bengalkatzen neue Besitzerinnen und Besitzer gesucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bengalkatzen sind Mischungen aus kurzhaarigen Haus- und asiatischen Wildkatzen. Sie werden vor allem in Nordamerika gezüchtet und sind dort zunehmend auch in Privathaushalten beliebt. In Deutschland ist die Haltung stärker reglementiert – aus gutem Grund. Nicht immer sind die gebotenen Bedingungen dem Tierwohl angemessen.

Mit Folgen: Insgesamt 34 Katzen musste das ohnehin überlastete Tierheim im Ortsteil Lindenthal vor zwei Wochen mit einmal aufnehmen, darunter waren auch die 24 der außergewöhnlichen Züchtung. „Diese Hybriden sind artengeschützt, dürfen in Deutschland auch erst in der fünften Generation gehalten werden“, erklärt Tierheim-Chef Michael Sperlich. Zu welcher die aufgenommenen Bengalkatzen gehören, das könne er nicht mit Gewissheit sagen. „Aber wir gehen davon aus, dass es mindestens die fünfte ist.“

Die Tiere bei ihrer Ankunft vor zwei Wochen. © Quelle: Screenshot Instagram/Tierheim Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tierheimchef: „Das sind definitiv keine Kuschelkatzen“

Warum das überhaupt relevant ist? Je frischer die Kreuzung mit den Wildkatzen, umso mehr bestimmen deren Wesensmerkmale – konkret die der asiatischen Leopardkatze – noch das Verhalten der gezüchteten Hybride. „Auch später haben Bengalkatzen noch einen ausgeprägten Jagdsinn. Sie sind sprungstark, insgesamt sehr aktiv. Das Futter benötigt einen höheren Fleischanteil. Kurz gesagt: Das sind definitiv keine einfachen Kuschelkatzen, die den ganzen Tag schlafen“, so Sperlich.

Insofern sollten auch interessierte Halterinnen und Halter bestenfalls einige spezielle Voraussetzungen mitbringen: „Ideal ist ein Käfig im Garten, mit etwas Auslauf. Die Katzen einfach so herumstreunen zu lassen, ist keine gute Idee. Auch ein Catwalk in der Wohnung, mit Möglichkeiten sich auszutoben, ist sehr empfehlenswert. An reine Wohnungshalter vermitteln wir die Tiere ohnehin nicht“, so der Leipziger Tierheimchef. Und nicht zuletzt: Es werden immer mindestens zwei der Bengalkatzen in ein neues Zuhause abgegeben.

Acht Katzen wurden bereits vermittelt

Trotz der hohen Anforderungen ist das Interesse an den außergewöhnlichen Tieren in Leipzig groß. Nachdem alle 24 aufgenommen Bengalkatzen inzwischen kastriert, medizinisch untersucht und geimpft wurden, haben acht von ihnen bereits ein neues Zuhause gefunden. Es verbleiben noch 16 – für die nun in den kommenden Wochen ebenfalls eine Lösung gesucht wird. Denn das Tierheim im Norden der Messestadt ist extrem ausgelastet, alle helfenden Hände arbeiten buchstäblich am Limit, um die in Not geratenen Tiere versorgen zu können.

Zumindest beim Futter haben sich die Vorräte zuletzt erheblich aufgefüllt, erzählt Sperlich. „Durch die Öffentlichkeit, die wir durch die aufgenommen Bengalkatzen erhalten, haben sich viele Leute mit Spenden gemeldet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besichtigung mit Voranmeldung – Adventsfest am 11. Dezember

Aufgrund der Pandemiebestimmungen ist es aktuell nicht möglich, sich einfach mal nur die Tiere anzuschauen. Lediglich mit konkreter Übernahmeabsicht und mit vorher ausgemachtem Termin ist der Besuch möglich, heißt es. Anders sieht es allerdings am 11. Dezember aus. Zum „Advent im Tierheim“ können alle dort untergebrachten Hunde, Katzen, Hamster, Hasen, Schlangen, Schildkröten, Geckos, Spinnen, Papageien und Kanarienvögel ausgiebig begutachtet werden.

Das Leipziger Tierheim im Ortsteil Lindenthal befindet sich in der Gustav-Adolf-Allee 35. Weitere Informationen sowie einige Bilder von verfügbaren Tieren gibt es unter www.tierheim-leipzig.de.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android