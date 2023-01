﻿Leipziger Tourismus – warum es nur mit der Region geht

Leipzig hat viel touristisches Potenzial wie die Niemeyer-Kugel am Kirow-Werk in Lindenau. Auf Dauer wird es aber nur Erfolg geben, wenn die Region mit ihren Naturattraktionen eingebunden wird, findet LVZ-Reporter André Böhmer.

Leipzig. Zuerst ein Blick auf die Fakten des Landestourismusverbandes: Leipzig ist relativ gut durch das Krisenjahr 2022 gekommen. Während Dresden bei Übernachtungen ein Minus von 19 Prozent quittieren musste (Stand Ende Oktober), steht für die Messestadt das Minuszeichen bei "nur" 4,7. Das ist die beste Statistik im Freistaat, die sich durch die Monate November und Dezember sogar noch aufhübschen könnte.

Was macht Leipzig besser als die nicht weniger bekannte sächsische Landeshauptstadt? Offenbar einiges, vor allem hat man hier in den Chefetagen ein paar touristische Trends eher erspürt als an der Elbe. Dazu gehört die Erkenntnis, dass der Mix aus Hoch- und Szenekultur, garniert mit regionalen Highlights immer mehr Zielgruppen interessiert. Erst Top-Klassik mit „Don Giovanni“ in der Oper und am nächsten Tag Chillen im „Sole Mio“ am Cospudener See – in diesem Spektrum kann Tourismus punkten.

Leipziger Zoo und RB Leipzig als Dauerbrenner

Die Basis dazu ist auf jeden Fall in der Stadt und im Umland vorhanden – von hochkarätigen Musikfestivals bis zu Naturerlebnissen direkt vor der Haustür. Dazu kommen noch Dauerbrenner wie der Zoo und auch Bundesligist RB Leipzig trägt seinen Teil zur Tourismusbilanz bei. Man denke nur an das Bayern-Heimspiel kommende Woche mit tausenden Gästefans. Das haben in dieser Vielfalt nicht viele Städte in Deutschland zu bieten. Insofern kann der neue Tourismusplan der Stadt viele positive Eckpfeiler weiter ausbauen. Die wichtigste Botschaft aber dürfte klar sein: Erfolg geht nur mit der Region.