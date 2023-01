﻿Das Innenleben der Wolken: Leipziger Luftforscher leiten millionenschweres Projekt

Wie wirken sich Feinstaub und Sulfat in den Wolken auf die Regenwahrscheinlichkeit aus? Was bedeuten Schadstoffe fürs Klima? Im Projekt „Actris-D“ suchen Leipziger Luftforscher nach Antworten.

Leipzig. Im Leipziger Wissenschaftspark lagert in 32 Kühlschränken: Luft. Rund 15.000 Partikelfilter, etwa 10.000 wässrige Extrakte und ungefähr 3000 Alufolien halten Proben aus drei Jahrzehnten und aus fast allen Ecken der Welt fest. In China, Israel, Kolumbien, Barbados, auf der Schmücke im Thüringer Wald und sogar in der Arktis haben Forscherinnen und Forscher Luft eingesammelt und ins Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) gebracht. Von der hauseigenen Station im Torgauer Ortsteil Melpitz kommen jährlich etwa 1000 Partikelfilter dazu.