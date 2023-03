﻿Ritter und Wikinger vereint beim „Leipziger Umschlag“ auf der Agra

Leipzig. Die 14. Mittelaltermesse „Leipziger Umschlag“ hat am Wochenende tausende Besucher in ihren Bann gezogen. Im Agra-Messepark wandelten nicht nur Menschen in metallenen Rüstungen und bunten Gewändern durch die Halle. Auch viele Familien mit Kindern ließen sich von dem Spektakel aus Shows und Konzerten begeistern.

Ritter und Wikinger aus Thüringen auf dem „Leipziger Umschlag“

Es ist später Vormittag und Steven Weber ist mit Familie und besten Freunden aus dem Altenburger Land angereist. In bester Laune präsentieren sich die Vereinsmitglieder der „Ritterschaft zu Reychenfels“ beim „Umschlag“, der als Auftakt der Mittelaltersaison gefeiert wird.

Vor 15 Jahren sind die Thüringer in die Epoche der Ritter eingetaucht: „Damals ist meine Frau als Bauchtänzerin auf einem Mittelaltermarkt aufgetreten“, erzählt der 37-Jährige, der sich Graf von Sperlingstein nennt. Tochter Loreena, die heute 13 Jahre alt ist, ging schon als Baby im Bollerwagen mit auf Tour. Die Familie lebt mit zwei Kindern in einem Haus auf dem Land.

„Wir sind modern eingerichtet, aber unser Partyraum ist ein Saal mit einer langen Tafel, vielen Fellen und Rüstungen in der Ecke“, plaudert Nadine Weber, die als Physiotherapeutin und Osteopathin arbeitet. Die Wochenenden mit dem Gefolge sind wie Urlaub, meint das Pärchen. Die Freunde zelebrieren auch eigene kleine Mittelaltermärkte, wo das Schwein am Spieß genauso dazugehört wie der Austausch über Metall- und Leder-Rüstungen sowie Accessoires für das kostspielige Hobby.

Mitglieder der Ritterschaft zu Reychenfels: Die Kinder Vincent und Kalle (vorn), Thomas Neuwirth und Frau Nicole, Nadine und Steven Weber (hintere Reihe). © Quelle: André Kempner

Wenn die Rittertruppe auf Reisen geht, landet die komplette Ausrüstung samt Zelt und Betten in einem Kleinbus. „Eigentlich kannst Du jedes Wochenende in ganz Mitteldeutschland auf einem Event unterwegs sein“, weiß Thomas Neuwirth, der als noch namenloser Wikinger bei den frostigen Temperaturen in eine kuschelige Fellweste gehüllt ist. Sein achtjähriger Sohn Kalle ist mit Webers Sohn Vincent befreundet. Beide sind stolz wie Bolle auf ihre bärenstarken Väter. Als im Geschichtsunterricht das Mittelalter auf dem Stundenplan stand, ist Papa Steven Weber in voller Montur in der Schule erschienen und hat zum anschaulichen Unterricht beigetragen.

Bevor die neue Saison der Mittelaltermärkte beginnt, werden in Leipzig von fast 100 Händlern aus den Niederlanden, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn, der Slowakei sowie aus Deutschland mittelalterliche Waren wie Leder, Kleidung, Möbel und Schmuck in allen Facetten „umgeschlagen“.

Zwischen den Ständen riecht es nach Patchouli, die Jüngsten haben ein Karussell beschlagnahmt, und in einer Ecke kracht es gewaltig. Die Band „Cradem Aventure“ aus Rostock verzaubert die Besucherinnen und Besucher mit archaischer Rockmusik und Dudelsackklängen. „Das Schönste an Märkten ist das bunt gemischte Publikum. Hier triffst du Familien, Junge und Alte“, freut sich der 32-jährige Musiker Salvador. Nur Helga Prochnow aus Bad Lausick sitzt ein wenig verstimmt mit einer Freundin an einem Biertisch und grollt über die Eintrittspreise und das Angebot. „Wir haben 15 Euro für das Ticket bezahlt, sechs für den Parkplatz – dafür ist in einer Halle einfach zu wenig los“, meint die 64-Jährige, die deutschlandweit auf Mittelalter-Märkten unterwegs ist.

Massage für Körper, Geist und Seele

Wenige Meter weiter entspannt sich Ritter Robert bei einer zauberhaften Massage in einem gemütlichen Holzhäuschen bei über 20 Grad. Schon vorab hat der junge Mann bei Physiotherapeutin Cora Barth aus Jessen einen Termin vereinbart. „Leuten Gutes tun – das ist mein Job“, erzählt die 56-Jährige, die seit fast 20 Jahren auf Märkten eine ganzheitliche Behandlung von Körper, Geist und Seele anbietet. Vergangenes Jahr sei sie mit ihrem Hänger, einer Mischung aus Hobbit und Hexenhaus, das erste Mal auf der Leipziger Ostermesse gewesen. „Die Leute waren so offen und freundlich“, resümiert die Masseurin.

Eine Wohlfühlmassage von Cora Barth gönnt sich Robert. © Quelle: Andre Kempner

Gut zu tun hat auch René Trunkhan (37) aus Dresden, der einen Fotostand mit allerlei Säbeln, Äxten und Schwerter aufgebaut hat. Ein Familienvater drückt seinem Sohn einen Krummsäbel in die Hand und zückt das Handy. Damit auch die Großeltern am Spektakel teilhaben, meint er lachend. Ein paar Taler wandern in eine Spendenbox, während sich der tierische Winzling Helmut, ein Prager Rattler, trotz der Lautstärke wohlzufühlen scheint.

Rittershows für Kinder auf dem „Leipziger Umschlag“

Plötzlich strömen viele Menschen in Richtung der Turnier-Arena. Hier finden mehrmals am Tag die Ritterschaukämpfe für Kinder statt. „Wir prügeln uns und wollen Spaß verbreiten“, erklärt Appelles von Löwenstein. Der 49-Jährige gehört zum Verein „Mus Rusticus“, der in Jena gegründet wurde und Ritter aus Thüringen und Baden-Württemberg zusammenführt. Den Rittern des 15. Jahrhunderts gehe es nicht nur ums Geld, das sie mit ihren Shows einspielen, betont der Jurist aus Urbach bei Stuttgart. Sie seien auch oft an Schulen unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu betreiben.

Die Ritter vom Verein „Mus Rusticus“ begeistern Groß und Klein beim Turnierkampf. © Quelle: Andre Kempner

Bevor die fünf starken Männer die Show eröffnen, beginnt das 15 Minuten andauernde „Umhosen“. Mit flinken Händen helfen die Frauen beim Schnüren der Rüstungen. Dann treten die Ritter von Kopf bis Fuß in Metall gekleidet unter Jubel und Getöse vor die Menge.

Am Ende der Veranstaltung sind die Ritter froh, sich der 20 Kilogramm schweren Rüstung zu entledigen. Die Kinder sind aufgekratzt und glücklich, ein solches Spektakel mit eigenen Augen erlebt zu haben.