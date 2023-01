﻿Leipziger Umweltgruppe will beim Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern gegen Parkchaos protestieren

Leipzig. Parkende Fahrzeuge auf Fuß- und Radwegen, Autos in Grünflächen, Blechlawinen auf allen Zufahrtsstraßen – im Rahmen des ersten Bundesliga-Spiels von RB Leipzig in diesem Jahr am kommenden Freitag rechnen Umweltaktivisten erneut mit chaotischen Zuständen am Leipziger Sportforum. Eine Initiative ruft zu Protesten auf und mahnt die Stadtverwaltung, das Problem endlich zu lösen.

Die Gruppe Verkehrswende Leipzig ist sich sicher: Obgleich es ausreichend kostenlose Park-and-Ride-Plätze an den Stadträndern sowie Platz in umliegenden Parkhäusern gibt, „werden auch dieses Mal wieder zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer so nah wie möglich ans Stadion fahren, wieder Feuerwehrzufahrten, Geh- und Radwege blockieren, wieder ihre Fahrzeuge auf Grünflächen in den Landschafts- und Naturschutzgebieten abstellen und diese damit schädigen“.

Zwei Kundgebungen an Jahnallee und Elsterwehr geplant

Um dieses Chaos nachhaltig zu verhindern, habe der Stadtrat eigentlich bereits im November ein Sofortmaßnahmenprogramm beschlossen, in dem unter anderem die Bildung eines Runden Tisches mit allen zuständigen Behörden, die Sicherung von neuralgischen Stellen und eine mögliche Ausweitung des Sperrkreises angeregt wurde.

Von der Umsetzung dessen könne aber bislang keine Rede sein. Lediglich am Cottaweg, der Jahnallee sowie in der Mainzer Straße seien einige Grünflächen mit Pollern gesichert worden. Um die Kommune nun auf die Dringlichkeit der ausstehenden Maßnahmen hinzuweisen, hat die Verkehrswende Leipzig laut eigener Angaben für Freitag 17 Uhr zwei Kundgebung auf der Jahnallee und am Elsterwehr angemeldet.

Bürgerverein plädiert für Entfernung von Pollern

Parallel dazu hat sich am Donnerstag auch der Bürgerverein Waldstraßenviertel erneut zum Thema Liviaplatz zu Wort gemeldet. Wie der Vorsitzende Jörg Wildermuth schreibt, habe man der Stadtverwaltung vorgeschlagen, die Poller an der Fläche zu entfernen – solange der Sperrkreis ohnehin in Kraft sei. So könnten Anwohner die Staufalle vermeiden. Die Zufahrten müssten dann allerdings von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert werden.

