Ärger um KInderärzte-Notdienst

Die Kindernotfallaufnahme der Uni-Kinderklinik wird nicht nur in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden aufgesucht. Viele Eltern fahren sie auch außerhalb der regulären Zeiten an.

In Leipzig gibt es Probleme, weil viele Eltern die Notfallambulanz der Uni-Kinderklinik auch zu Zeiten nutzen, in denen eigentlich der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung zuständig wäre. Doch die will das System nicht ändern.

