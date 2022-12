Kein freies Bett in Niedersachsen

Kein freies Bett in Niedersachsen

Am Uniklinikum Leipzig wurde bis kurz vor Weihnachten ein dreijähriges Mädchen aus Hannover behandelt. Es hatte sich mit dem RS-Virus infiziert. Die Krankheit verlief extrem schwer; das Leben des Kindes hing am seidenen Faden.

Als die dreijährige Lina schwer am RS-Virus erkrankt, findet ihre Familie in Hannover keine Hilfe. Alle Klinikbetten sind belegt. Es folgt eine beschwerliche Reise bis in die Intensivstation der Uni-Kinderklinik Leipzig.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket