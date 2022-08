Die Historikerin Anne Lipp wird im November Direktorin der Albertina. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ulrich Johannes Schneider an, der im März in den Ruhestand ging.

Leipzig. Erstmals in ihrer fast ein halbes Jahrtausend alten Geschichte wird eine Frau an der Spitze der Leipziger Universitätsbibliothek stehen. Am 1. November übernimmt Anne Lipp den Posten der Direktorin der Albertina. Die 54-jährige promovierte Historikern tritt dann die Nachfolge von Ulrich Johannes Schneider an, der im März in den Ruhestand gegangen ist. Das teilte die Leipziger Universität am Donnerstag mit.

Lipp kenne die Einrichtung bereits durch zahlreiche von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekte. Bislang war sie Leiterin des Förderbereichs Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme der DFG. „Sie ist eine anerkannte Expertin im Bereich der Informationsinfrastrukturen“, sagte Uni-Rektorin Eva Inés Obergfell.