﻿Leipziger Uniklinik: Neuer Chef für die Neurochirurgie

Die Leitung der Neurochirurgie am Leipziger Uniklinikum ist neu besetzt. Erdem Güresir hat die Nachfolge von Jürgen Meixensberger übernommen. Was sind seine Schwerpunkte, und was will er anders machen?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket