﻿Leipziger Verkehrsbetriebe erstmalig seit Pandemie auf Wachstumskurs

Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben im vergangenen Jahr mehr Fahrgäste befördert als geplant. Insgesamt 135 Millionen Menschen seien 2022 mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Leipzig und Umgebung unterwegs gewesen, teilte das Unternehmen mit. Das seien sechs Prozent mehr, als zuvor prognostiziert gewesen.

Nach erheblichen Einbrüchen der Fahrgastzahen während der Corona-Pandemie sind die LVB nun erstmals wieder auf Wachstumskurs; bis heute hat das Unternehmen jedoch das Vor-Corona-Niveau nicht wieder erreicht.

LVB: Sechs Millionen mehr Fahrgäste durch 9-Euro-Ticket

Mit rund 127 Millionen Fahrgästen hatte der Verkehrsbetrieb im Voraus für 2022 gerechnet. So geht es aus einer Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung der LVB hervor, die Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurde. Tatsächlich sollen es neuesten Zahlen zufolge nochmal 7,4 Millionen Personen mehr gewesen sein, die den ÖPNV im Leipziger Raum genutzt hatten.

„Das hat natürlich auch mit der Einführung des 9-Euro-Tickets zu tun“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus den Aufwärtstrend. Den Angaben nach habe das allein sechs Millionen Fahrgäste und 435.000 verkaufte Tickets zusätzlich bedeutet.

Aber auch die Rückkehr des öffentlichen Lebens nach der Corona-Pandemie schien den Öffentlichen Nahverkehr wieder begehrter werden lassen. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte hätten die wieder stattfindenden Veranstaltungen, zum Beispiel Fußballspiele und Weihnachtsmärkte, und der geöffnete Einzelhandel in der Innenstadt die Nachfrage gesteigert.

Durchschnittliche Auslastung im Nahverkehr bei 90 Prozent

Die hohen Fahrgastzahlen schlugen sich auch in der Auslastung der Öffentlichen Verkehrsmittel nieder: „Im Durchschnitt lag die Fahrgastzahl in Straßenbahnen, in Bussen und bei Flexa insgesamt bei 90 Prozent“, hieß es. Dieser Wert habe damit über dem bundesweiten Durchschnitt gelegen.

Nicht nur in Bezug auf die Anzahl an Fahrgästen zieht das Leipziger Verkehrsunternehmen eine positive Bilanz für 2022. Eigenen Angaben zufolge habe das Unternehmen auch zusätzliche Stammkunden gewinnen können. So habe die Kundenanzahl im vergangenen Jahr auf über 118.000 Menschen gesteigert werden können. Der Verkehrsbetrieb begründet den Anstieg mit zusätzlichen Angeboten wie etwa dem Kleinbussystem „Flexa“, das Ende 2022 in Leutzsch und Südwest eingeführt wurde.

Mehrkosten durch gestiegene Energiepreise

„Dieser Erfolg gibt den Leipziger Verkehrsbetrieben mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rückenwind für die anstehenden Herausforderungen“, so Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe. „Mit guten Angeboten und effizienten Mobilitätsleistungen werden wir weiter gemeinsam mit der Stadt Leipzig die Verkehrswende gestalten.“

Trotz des Aufwärts-Trends ist das Unternehmen jedoch noch nicht zu seinem Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt. Zwischen 2017 und 2019 beförderten die LVB jährlich jeweils mehr als 150 Millionen Personen – und damit etwa 15 Millionen mehr als die jüngsten Zahlen es hergaben. Der Rückgang der Fahrgastzahlen während der Pandemie hatte zudem erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Leipziger Verkehrsbetrieb. Auch die gestiegenen Energiekosten als Folge des Ukraine-Kriegs bedeuten enorme Mehrkosten für den Öffentlichen Nahverkehr, wie Steffen Lehmann, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), im vergangenen Jahr gegenüber der LVZ mitteilte.

Einnahmen nicht parallel zu Fahrgastzahlen gestiegen

„Die gestiegenen Fahrgastzahlen zeigen für uns den Trend, dass wir wieder wachsen“, zeigte sich LVB-Sprecher Backhaus zuletzt optimistisch. Auf die finanzielle Situation soll das jedoch kaum Einfluss gehabt haben: „Die Einnahmen sind nicht parallel zu der Anzahl an Kundinnen und Kunden gewachsen“, erklärte Backhaus. Das habe wieder mit dem 9-Euro-Ticket zu tun – dadurch habe sich vor allem die Fahrten-Häufigkeit erhöht, nicht jedoch in gleichem Maße das Einkommen.