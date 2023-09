Handball-Oberliga

Erfahrene und abgezockte Truppe: NHV Concordia Delitzsch reist zum HC Aschersleben

Der NHV Delitzsch tritt am Sonnabend beim Spitzenspiel in Aschersleben an – der Respekt der Handballer um Jan Jungandreas ist groß, aber die Zuversicht auch. Die Concorden können wieder mit einem überragenden Torschützen rechnen.