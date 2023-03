﻿LVB wollen Fahrpreise um sechs Prozent anheben: 3,20 Euro fürs Einzelticket geplant

So eine Preissprung gab es schon lange nicht mehr: Um stattliche sechs Prozent wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe ihre Tarife zum 1. August anheben, wenn der Mitteldeutsche Verkehrsverbund zustimmt. Bislang waren Preissprünge von durchschnittlich zwei Prozent die Regel; einige Jahre wurden die Tarife in Leipzig sogar eingefroren, weil die Stadt die Kostensteigerungen übernahmen.

Wer in Leipzig mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, muss ab 1. August noch tiefer in die Tasche greifen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben ihre Tarifvorstellungen intern festgelegt.

Leipzig. Die Pläne für die nächste Ticketpreisanhebung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) werden konkret: Laut LVZ-Informationen hat das Unternehmen eine neue Tarifstruktur beschlossen, die zum 1. August eine Preisanhebung im gesamten Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) von durchschnittlich rund sechs Prozent vorsieht. Außerdem soll ein neues Bausteinsystem eingeführt werden, mit dem Fahrgäste Leistungen für das neue Deutschlandticket zubuchen können – so die Mitnahme eines Erwachsenen oder von bis zu drei Kindern. Ob es dazu kommt, müssen noch der MDV und die Regulierungsbehörden des Freistaates Sachsens entscheiden.

Deutschlandticket soll aufgewertet werden

Wenn der MDV zustimmt, sollen die Käufer des 49 Euro teuren Deutschlandtickets ab dem 1. Mai für 5,50 monatlich den Baustein „Mitnahme eines Erwachsenen“ und für 1,80 Euro monatlich die „Mitnahme von bis zu drei Kindern“ zubuchen können – allerdings nur für das Tarifgebiet der LVB.

Diese Preise sollen künftig auch für das Abo Light der LVB gelten – also für das Leichtgewicht unter den Abos, das nur für eine Person gültig ist, ein beliebiges Umsteigen innerhalb seines Gültigkeitsbereiches ermöglicht und nicht auf andere Personen übertragbar ist. Der Monatspreis für dieses Ticket soll für die Zone Stadt Leipzig von 50,90 Euro auf 54,90 Euro steigen – ein Plus von 4 Euro (7,8 Prozent); wer die Zubuchmöglichkeiten nutzen möchte, muss dafür extra zahlen.

Die geplante Tariferhöhung trifft besonders die sogenannten Gelegenheitskunden der LVB, für die sich ein Deutschlandticket nicht lohnt, weil sie nur relativ selten mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Wer zum Beispiel nur einmal in der Woche mit der LVB-Straßenbahn oder dem LVB-Bus im Leipziger Stadtgebiet ein Ziel ansteuert, muss für ein Einzelticket künftig 3,20 Euro zahlen – also hin und zurück stattliche 6,40 Euro, rund 6,6 Prozent mehr als bislang.

Abo Flex bleibt weiter günstig

Weiter günstig fahren können sollen Kunden, die mit dem Abo Flex der LVB unterwegs sind. Mit diesem Angebot sparen Käufer von Kurzstreckenkarten, Einzelfahr- und Extrakarten die Hälfte des Preises – und zwar im gesamten MDV-Gebiet. In diesem Abo soll der Preis für Einzelfahrausweise auf 1,60 Euro steigen – ein Plus von 10 Cent (6,6 Prozent). Ein Kurzstreckenticket wird künftig mit einem Euro veranschlagt – ebenfalls 10 Cent mehr als bislang (plus 11,1 Prozent). Der Preis für den monatlichen Grundbetrag bleibt mit 6,90 Euro konstant. Laut Angaben der LVB soll sich das Abo-Flex ab fünf Fahrten pro Monat rechnen.

Die LVB wollten sich auf LVZ-Anfrage zur jetzigen Zeit zu diesen Plänen nicht äußern. Die Vorstellungen für die nächste Tarifanpassungen seien bis zur Bestätigung durch den MDV intern, hieß es am Freitag. Nach LVZ-Informationen will der Aufsichtsrat des Verbundes am Montagabend die Details der Tariferhöhung beraten und beschließen. Anschließend steht auch noch eine Überprüfung durch Genehmigungsbehörden des Freistaates an. Bislang ist kein einziger Fall bekannt, bei dem eine Freistaat-Behörde eine Tariferhöhung im ÖPNV blockiert hat.