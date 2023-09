Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Software-Entwickler der Leipziger Spread Group (ehemals Spreadshirt) klagt gegen seinen Arbeitgeber wegen einer ausbleibenden Lohnerhöhung. Es geht um angebliche Benachteiligung wegen gewerkschaftlichen Engagements.

Leipzig. Die vorerst letzte Hoffnung für Tobias Graber* (Name geändert, der Redaktion bekannt) stirbt beim Gütetermin mit seinem Arbeitgeber am Leipziger Arbeitsgericht. Der Software-Entwickler kämpft als Mitarbeiter der mittlerweile weltweit operierenden Leipziger Modefirma Spread Group (2002 als Spreadshirt gegründet) seit einem knappen Jahr um eine Lohnerhöhung. Das ihm zustehende Gehaltsplus, so sein Vorwurf und der Grund der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung, werde ihm verwehrt, weil er sich gewerkschaftlich in seiner Firma engagiert habe.