﻿Bedrohte Freiheit in rechtlicher Grauzone: Zu Besuch auf dem Leipziger Wagenplatz „Karl Helga“

Leipzig. Ein kurzer Wind bauscht die Wäsche, die zwischen Ahorn und Birke trocknet. Die Seele baumelt im selben Takt wie der hängende Blumentopf. Idylle, Ruhe und Naturbelassenheit prägen das Gelände von „Karl Helga“, einem großen Wagenplatz in Leipzig. Doch seit Kurzem gibt es eine Bedrohung ungeliebter Untermieter: Laut Stadtplanungsamt hat der Eigentümer des Geländes „eine Entwicklungsabsicht für das Areal angemeldet“.

Neben dieser Information, geäußert bei einem Bürgerforum zum Plagwitzer Bahnhof vor zehn Tagen, beunruhigen die 70 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter elf Kinder, zwei Ansagen aus dem Rathaus. Man werde das Anliegen des Besitzers prüfen und in die Diskussion gehen. Und: Welchen Weg die Verwaltung zur Causa einschlage, sei offen. Das nährt die Angst vor Verdrängung in der Plagwitzer Klingenstraße 16–18.

„Die Folgen wären fatal“

„Mit der Sorge, dass uns dieser Ort eines Tages genommen werden könnte, leben wir schon lange“, sagt Birte Lampart, die seit neun Jahren hier wohnt. „Aber jetzt droht sie konkret zu werden. Die Folgen wären nicht nur für uns fatal, sondern für den Stadtteil und darüber hinaus.“ Die 38-Jährige meint Außenwirkung und soziale Vernetzung von „Karl Helga“: Regelmäßig stehen Musik, Lesung und Theater auf dem Plan, längst gibt es ein Stammpublikum.

Solidarisches Miteinander: Birte, Stefanie und Caro (v. l.) bei einem gemeinsamen Kaffee auf dem Wagenplatz „Karl Helga“. © Quelle: Raik Schache

Besiedelt und bewohnt ist das Areal seit 2008. „Anfangs war alles platte Fläche, hier stand kein einziger Baum“, bemerkt Bewohnerin Stefanie Kehr. Längst strotzen die 1,4 Hektar nur so vor Holz und Grün. Ein Biotop, in das die Behausungen wie nach Absprache mit der Natur hineingewachsen sind: Umfunktionierte Zirkus- oder Bauwagen sowie Lkw schmiegen sich in die sattgrüne Flora, aufgemöbelt vor allem durch Upcycling, also aufgearbeitetes Altmaterial.

Zwischen 12 und 15 Plätzen

Die Bevölkerung dieses Mikrokosmos ist so heterogen wie von ganz Leipzig. Leo studiert Informatik, Birte ist Diplom-Dolmetscherin für Russisch und Spanisch, Bio-Informatikerin Stefanie arbeitet in der Forschung, Caro verdient ihr Geld als Musikerin und Veranstalterin. Hier wohnt der Handwerker neben der Doktorin.

Laut Schätzung des Haus- und Wagenrates e. V. Leipzig (HWR) gibt es derzeit 15 Wagenplätze, das Rathaus spricht von zwölf. Zahlreiche liegen zwischen Süden und Westen: in der Fockestraße, im Lauerschen Weg, in der Küchenholzallee oder eben in der Klingenstraße. Das gern bemühte Image als Hochburg dieser besonderen Ansiedlungsform wertet der Verein als überspitzt. „Selbst in deutlich kleineren Städten gibt es ähnlich viele Wagenplätze.“

„Ökologisches und kostengünstiges Wohnen“

Die unkonventionellen Dörfer aus mobilen Fahrzeugen wuchsen zwischen den 1960er- und 90er-Jahren in Westdeutschland aus der Hausbesetzerszene heraus. Laut HWR holt Leipzig diese Entwicklung lediglich nach. Auch im ländlichen Raum seien Wagenplätze ein Thema – letztlich überall, „wo ein ressourcenschonendes, ökologisches und kostengünstiges Wohnen und Bauen Menschen interessiert und es machbare Rahmenbedingungen gibt.“

Die waren in Leipzig im Lauf der 2000er-Jahre besonders gut, nicht zuletzt aufgrund des Zusammenbruchs industrieller Betriebe. „Es gab viele Brachflächen in urbaner Lage, auf denen Wagenplätze niedrigschwellig realisierbar gewesen sind“, so der HWR. Wegen massiver Neubebauung ist das Umsetzen neuer Projekte mit freien Stellplätzen schwieriger geworden.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben: ein Tauschstand auf dem Wagenplatz „Karl Helga“. © Quelle: Raik Schache

Baurechtlich liegt das alternative Wohnmodell in einer Grauzone. Deshalb gibt es Spielraum zwischen Verbot, Duldung und Akzeptanz. Lüneburg hat einen Wagenplatz legalisiert, auch das nordhessische Witzenhausen sieht eine Wagenburg im Flächennutzungsplan vor. Die Stadt Leipzig sucht bei Wagenplätzen stets „eine einzelfallbezogene Lösung in enger Abstimmung mit der Ratsversammlung“, heißt es im 2016 formulierten Verwaltungsstandpunkt.

Was treibt jemanden an, die konventionelle Definition von Wohnen gegen eine scheinbar behelfsmäßige Alternative einzutauschen? Weit vorn stehen der Wunsch nach Selbstbestimmung sowie eine Absage an das von Hektik und Stress angekurbelte Wachstum von Konsum, Besitz, Kontostand, Status. Ein Lebensraum als Lebenstraum. Freiheit.

Für ein besseres Klima

Ausgeprägt ist auch der ökologische Gedanke: Wagenplätze sind Gegenentwürfe zur Versiegelung urbaner Flächen, deren Überhitzung ein enormes Problem darstellt. Wind- und Solarenergie helfen dabei, den Stromverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Ein Ort wie „Karl Helga“ garantiert in mehrfacher Hinsicht ein besseres Klima: im Sommer erträglichere Hitze, im Winter effizientes Heizen kleiner Räume durch Holzöfen. Die Biodiversität ist reichhaltig – durch Baumbestand, angelegte Teiche und Totholzhaufen als Lebensraum für zahlreiche Tierarten.

Sehr wesentlich: Solidarität als Grundhaltung. „Wir unterstützen uns gegenseitig und haben keine hierarchischen Strukturen“, erklärt Leo. „Menschen, die woanders beispielsweise wegen einer Neuorientierung der eigenen Identität diskriminiert würden, werden hier selbstverständlich akzeptiert.“ Entscheidungen handelt die Gemeinschaft im wöchentlich stattfindenden Plenum aus. „Das kann auch mal langwierig und anstrengend sein, ist aber gerechter.“

Hoher Lärmpegel durch Partys

Und wie anstrengend sind Wagenburgen für Anwohnende? Aufgrund der Entfernung zu Wohnimmobilien ist die Lage von „Karl Helga“ entspannt. Das Grundstück Fockestraße 80 hingegen, genutzt seit 2002, liegt direkt gegenüber von Reihenhäusern. „Anfangs war es schwierig, wenn durch Veranstaltungen oder Partys der Lärmpegel stieg“, berichtet Heiko Agater, der bis vor drei Jahren in einem Haus der Straße lebte. „Mit der Zeit hat man sich aneinander gewöhnt. Ich habe das respektvolle freundliche Miteinander sehr geschätzt.“

Der Wagenplatz in der Fockestraße in Leipzig liegt nahe an den Wohnhäusern auf der anderen Straßenseite. © Quelle: André Kempner

Auch die Leute von „Karl Helga“ mögen die Nachbarschaft und Kommunikation mit jenen, die in konventionellen vier Wänden wohnen. Der Wagenplatz ist ebenso Wohn- wie durch die Veranstaltungen auch Begegnungsort, von dessen Schönheit viele Gäste schwärmen. „Schon allein deshalb ist ,Karl Helga‘ nicht mehr aus dem Stadtteil wegzudenken“, sagt Caro.

Weitere Beispiele für räumungsbedrohte Wagenplätze sind weder der Stadt noch dem HWR bekannt. Das könne an funktionierenden, langfristigen Absprachen mit den Eigentümern liegen, vermutet der Verein. Oder daran, dass manche Wagenplatzgruppen inzwischen selbst im Grundbuch eingetragen sind. Unter anderem trifft das auf die „Scherbelburg“ im Südwesten der Stadt zu, deren Bewohner das Grundstück vor acht Jahren kauften. „Seitdem fühlen wir uns sicher“, sagt ein dort Lebender, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Ein Ziel, das das Kollektiv von „Karl Helga“ seit Langem vergeblich verfolgt. Doch die langjährige Vorbesitzerin des Geländes lehnte einen Verkauf ab. Seit 2020 ein Unternehmen des Berliner Bauprojektentwicklers Christoph Gröner als Eigentümer im Grundbuch steht, gab es zwar Kontakt, aber noch kein konkretes Gespräch. Nach der jüngsten Entwicklung, dem Vorstoß der Firma für eine Bebauung, liegt die Hoffnung der Wagenplatz-Gemeinschaft auf einem Veto seitens der Stadt. Die sich aber erst positionieren muss. Jüngster O-Ton von Planungsamtsleiterin Brigitta Ziegenbein: „Im Moment sind wir etwas ratlos.“

Viele Einrichtungsgegenstände sind selbst gebastelt. © Quelle: Raik Schache

„Bebauung müsste vermieden werden“

Baulöwe gegen Maus, so lautet der ungleiche Konflikt. Ohne Chance für den Wagenplatz? Der Verein Haus- und Wagenrat verweist auf die aktuelle „Petition zur Anpassung des Bebauungsplans Nr. 428 und des Flächennutzungsplans der Stadt Leipzig an den Klimanotstand“. Darin wird „Karl Helga“ als schutzwürdige Fläche benannt. „Dessen Bebauung müsste gänzlich vermieden werden, um die Kaltluftversorgung weiterer Teile der Stadt zu erhalten“, heißt es aus dem Verein.

Stephanie Kehr entlässt uns wieder in die zu heiße Betonlandschaft. © Quelle: Raik Schache

Das Dilemma der Kommune: Sie ist sowohl zum Klimaschutz verdonnert als auch zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums. Nun liege es „in den Händen des Stadtrats, inwieweit er die Schutzgüter Klima- und Hitzeresilienz mittels Kaltluftversorgung für die Allgemeinheit höher gewichtet als das Baurecht der jeweiligen Flächeneigentümer“, formuliert es der HWR. Für den Verein wäre es „nachvollziehbar und konsequent“, wenn das Parlament dem Standpunkt von Umweltamt und Naturschutzverbänden folge.

Mit Blick auf den selbstverordneten Klimanotstand Leipzigs und hochgesteckter Klimaziele sei es undenkbar, „Karl Helga“ einer Neubebauung zu opfern, findet Birte Lampart. „Roden, planieren und betonieren ist nicht mehr zeitgemäß, die Antwort auf Überhitzung heißt Entsiegelung von Flächen“, sagt sie und betont: „Wir leben hier Klimaneutralität vor. Damit haben wir längst das erreicht, was die Politik bis 2040 geschafft haben soll.“

