Der Livia-Platz soll für Autos freigegeben werden. Das wünschen sich Anwohner und Gewerbetreibende und haben eine entsprechende Petition unterzeichnet. Viele fürchten um ihre Jobs, weil sie wegen der Großbaustelle Waldstraße für Kunden und Patienten schlecht zu erreichen sind.

Leipzig. Im Waldstraßenviertel wird der Protest gegen die Beeinträchtigungen durch die neue Großbaustelle Waldstraße größer: Mitarbeiter von Praxen, Physiotherapien und andere Dienstleiter aus der Osthälfte des Viertels haben in den vergangenen Tagen eine Petition an den Leipziger Stadtrat unterzeichnet, die Trattoria-No1-Wirt Babis Kirillidis initiiert hat und die unter anderem von Bäckern im Viertel öffentlich zu Unterzeichnung ausgelegt wurden. Mehr als 1000 Menschen sollen das Papier inzwischen unterschrieben haben, die Listen sollen am Donnerstag im Neuen Rathaus übergeben werden.