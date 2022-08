Leipzig. Der heiße Sommer in Leipzig hat die Entwicklung von Blaualgen begünstigt: Die Stadt Leipzig warnt nun vor den sogenannten Cyanobakterien im Inselteich im Clara-Zetkin-Park sowie im Karl-Heine-Kanal. Dort beginnt am Freitagnachmittag das Leipziger Wasserfest. Von Floßbauaktionen über Fischerstechen bis hin zum Stand-up-Paddle-Wettbewerb: Am Wochenende sollen in Plagwitz verschiedenste Veranstaltung an und auf dem Kanal stattfinden. Wegen der Blaualgen sollte der Kontakt mit dem Wasser jedoch gemieden werden, rät die Stadt.

Cyanobakterien können ein gesundheitliches Risiko darstellen – für Menschen, aber auch Haustiere, betont das Amt für Stadtgrün und Gewässer in einer Mitteilung. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Haut- und Schleimhautreizungen gehören zu den typischen Symptomen, heißt es dort. Gewässer, in denen eine erhöhte Blaualgenkonzentration besteht, sehen oft besonders grün bis blau aus, manchmal setzen sich auf der Oberfläche Schlieren ab.

Wie die Veranstalter des Wasserfests mit der Warnung umgehen, soll am Nachmittag bekanntgegeben werden.

