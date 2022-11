Weihnachtsmarkt 2022 in Leipzig: Alle Infos zu Glühwein, Ständen, Attraktionen

Süße Gewürze in der Luft, Glühwein, Lebkuchen, Met und Alpenkäse für den Gaumen, magische Tiere, Riesenrad und Märchenwald für große Kinderaugen: Der Leipziger Weihnachtsmarkt feiert am 22. November 2022 sein Comeback.

Leipzig. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause kehrt der Leipziger Weihnachtsmarkt 2022 in die Messestadt zurück. Vom 22. November bis zum 23. Dezember wird sich die Innenstadt von Leipzig wieder in ein festlich funkelndes Wunderland mit kulinarischen Genüssen, feinen Gerüchen, filigraner Handwerkskunst und geselligen Attraktionen verwandeln.

Wir geben hier einen Überblick über das vorweihnachtliche Geschehen:

Wann hat der Weihnachtsmarkt Leipzig geöffnet?

Am 22. November startet der lang erwartete Festmarkt fließend in den Tag, heißt es aus dem zuständigen Marktamt. Bereits ab 10 Uhr können die Stände öffnen, bis zum Nachmittag werden dann alle auf Betriebstemperatur sein. Um 17 Uhr soll der Weihnachtsbaum auf dem Markt vor dem Alten Rathaus angeknipst und bei der feierlichen Eröffnungszeremonie kräftig in Posaunen geblasen werden.

Anschließend ist der Leipziger Weihnachtsmarkt bis einschließlich 23. Dezember täglich ab 10 Uhr geöffnet. An Freitagen und Samstagen kann bis 22 Uhr flaniert und konsumiert werden, an allen anderen Möglichkeiten (Sonntag bis Donnerstag) haben Buden und Fahrgeschäfte immerhin bis 21 Uhr geöffnet.

Wichtige Orte und der Lageplan vom Leipziger Weihnachtsmarkt

Der Leipziger Weihnachtsmarkt erstreckt sich über große Teile der Leipziger Innenstadt – vom Markt am Alten Rathaus bis hin zum Augustusplatz zwischen Oper und Gewandhaus. Auf dem Markt steht der traditionelle Weihnachtsbaum – in diesem Jahr wird eine 18 Meter aufragende und etwa 50 Jahre alte Tanne aus dem vogtländischen Tannenbergsthal mit 3000 Lichtern geschmückt. Rings herum sind in gewohnter Weise zahlreiche Hütten mit winterlichen Waren und Genüssen geplant. Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt wird es 2022 insgesamt mehr als 300 Buden von Ausstellern aus dem ganzen Land geben.

Am südlichen Ende des Marktes befindet sich in diesem Jahr ein Themenbereich "Sandmann" – für Kinder, aber auch für alle anderen, die mindestens im Herzen noch Kind geblieben sind. Dahinter, auf der Wiese vor der Thomaskirche, soll ein Chor der Engel den Weg in ein begehbares und hell erleuchtetes Weihnachtsgeschenk weisen.

Abgesehen von der Hauptbühne vor dem Erker wird auch linkerhand zum Alten Rathaus eine weitere Bühne stehen, auf der dann jeweils mittwochs und donnerstags (15 Uhr) weihnachtliche Geschichten zu hören sind. Im angrenzenden Salzgäßchen geht es an weiteren Buden entlang bis zum berühmten mehrstöckigen Etagenkarussell und weiteren Hütten, unter anderem mit den in diesen Breitengraden sehr beliebten Kräppelchen.

Historisches Etagenkarussell im Salzgäßchen. © Quelle: André Kempner

Am Naschmarkt, zwischen Altem Rathaus und Börse, wird es auf dem historischen Weihnachtmarkt in gewohnter Weise mittelalterlich – inklusive deftiger Speisen, Met und Glühwein. In der Fußgängerzone der Grimmaischen Straße sollen sich derweil magische Tiere in einem noch magischeren Wald verstecken. Parallel kann im Lichterschein einer riesigen Pyramide auf dem Nikolaikirchhof vornehmlich heiße Feuerzangenbowle getrunken werden.

Auf dem Augustusplatz ist neben Riesenrad und rätselhaftem Märchenwald auch ein finnisches Dorf mit nordischer Handwerkskunst und traditionellem Glögi zu finden. Nebenan, vor dem Paulinum, brutzelt dann im Südtiroler Dorf der Alpenkäse und gibt es echte Wurzn.

Das sind die Programmhöhepunkte auf dem Weihnachtsmarkt Leipzig 2022

Abgesehen vom täglichen Treiben und dem Adventsprogramm insbesondere an Wochenenden sind auch in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Attraktionen auf dem Leipziger Weihnachtmarkt zu erwarten. Den 26. November (Samstag) sollten sich dabei alle Kinder im Kalender anstreichen: Denn um 11 Uhr wird der Zug mit dem Weihnachtsmann auf dem Hauptbahnhof einfahren. Je nachdem, wie rüstig der Bärtige und seine Rentiere (noch) sind, dauert es wohl eine Weile, ehe er bis zum Markt vorgedrungen ist. (12 Uhr) Ab 16 Uhr lädt der Weihnachtmann dann aber gewiss zur Sprechstunde auf der Hauptbühne ein.

Leipziger Hauptbahnhof 2019: Die Ankunft des Weihnachtsmannes. © Quelle: André Kempner

Am 17. Dezember ziehen zur 10. Bergparade gut 400 Trachtenträger und 250 Musikanten aus dem Erzgebirge durch die Innenstadt. Die Prozession beginnt um 16 Uhr auf der Goethestraße und wird über Hauptbahnhof bis zum Richard-Wagner-Platz geführt, wo um 17 Uhr das Abschlusskonzert der musizierenden Bergleute beginnen wird.

Sammeltassen und Preise für Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Leipzig 2022

Nicht nur für ausgesprochene Sammler sind sie immer ein Muss: Die Glühweintassen des Leipziger Weihnachtsmarktes. Weil die Veranstaltungen der beiden vergangenen Jahre kurzfristig ausfallen mussten, gibt es in diesem Jahr gleich drei neue Motive für Sammeltassen zu erstehen: in Dunkelgrün (2022), in Hellgrün (2021) und in Ockergelb (2020). Auch die Kindertassen der beiden vergangenen Jahre mit Sandmännchen-Motiv sind weiter verfügbar, heißt es. Das gespannt erwartete Kinder-Motiv zeigt in diesem Jahr Pittiplatsch und seine Oma.

Sammeltassenangebot auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt 2022. © Quelle: André Kempner

Ebenfalls in der Regel von großem Interesse: Was wird der Inhalt der Tassen denn in diesem Jahr kosten? "Das Marktamt macht keinerlei Preisvorgaben, die Händler sind selbst für die Preisgestaltung verantwortlich", erklärte Amtsleiter Walter Ebert zuletzt. Bei der letzten Ausgabe 2019 lag der Preis für eine weihnachtliche Tasse Glühwein in Leipzig etwa bei 3,50 Euro. Denkbar ist, dass in diesem Jahr aufgrund gestiegener Einkaufspreise ein paar Cent mehr verlangt werden. Zumindest die Stand- und Energiepreise vor Ort sollen weiter auf dem Niveau von 2019 verbleiben, so Ebert.

Weihnachtsbeleuchtung kontra Energiekrise – Weihnachtsmarkt Leipzig erstrahlt mit LED

Apropos Energiepreise: Im Vorfeld gab es einige Diskussionen, ob der Leipziger Weihnachtsmarkt überhaupt in gewohnter Form erstrahlen sollte, wo doch an anderer Stelle gespart wird. In einigen Städten wird deshalb nun auch komplett auf Beleuchtung verzichtet. In der Messestadt bleibt es aber beim bekannten Lichterglanz: "Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist bis auf wenige Einzelfälle komplett auf LED-Technik umgerüstet", erklärte ein Sprecher des Marktamtes im Vorfeld gegenüber der LVZ. Im Vergleich zur Situation 2019 soll der Verbrauch aufgrund der Umrüstung aber auch ohne Verzicht deutlich geringer ausfallen.

Die zuletzt hohen Gaspreise träfen das vorweihnachtliche Treiben in Leipzig überhaupt nicht, heißt es. Beim Erhitzen des Glühweins in den Buden soll zumindest nicht gespart werden. Auf wärmende 73 Grad werde der in der Regel mit Zucker, Zimt, Anis und anderen Gewürzen versetzte Rotwein auch 2022 erhitzt, so die Vorgaben.

