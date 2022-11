﻿Riesiger Andrang zum Start des Leipziger Weihnachtsmarktes

Musikalische Grüße von den Thomanern, Countdown des Publikums – und dann war es endlich soweit: Um 17.15 Uhr wurde am Dienstag der Leipziger Weihnachtsmarkt-Baum erleuchtet. Betrieb herrschte aber schon den ganzen Tag. Besonders zeitig waren die Tassensammler zur Stelle.

Leipzig. "Allen eine schöne, wunderbare Adventszeit. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder hier stehen!" Mit diesen Worten begrüßte Markamtsleiter Walter Ebert die riesige Menschenmenge, die am späten Dienstagnachmittag auf die offizielle Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes wartete. Eine Gruppe Thomaner sang "Hosanna", die Leipziger Rathspfeifer bliesen "Oh Tannenbaum", Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) drückte auf den Buzzer – um 17.15 Uhr ging die Beleuchtung des Leipziger Weihnachtsbaumes an, und die Pyramide in der Marktmitte begann sich zu drehen.