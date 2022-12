﻿Salto Mortale auf dem Todesrad: Leipziger Weihnachtszirkus lädt in den Cottaweg

Mit Granit aus dem Fichtelgebirge: Leipzig bekannteste Fußgängerzone soll saniert werden

Mehrere Tausend Menschen laufen im Schnitt jede Stunde durch die Petersstraße in Leipzig. Das hinterlässt Spuren, setzt dem Pflaster in Leipzigs beliebtester Einkaufsstraße zu. Die Stadtverwaltung will die Fußgänger-Magistrale nun in Teilen sanieren lassen.